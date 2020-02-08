Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

Знаменитый итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщили итальянские СМИ в понедельник, 6 июля. Музыкант скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме от последствий травмы, полученной при падении.

Морриконе известен в первую очередь как автор музыки для кино и телевидения. Он написал саундтреки более чем к 400 фильмам и телесериалам. В 1988 году Морриконе был удостоен премии "Грэмми" за музыку к фильму "Неприкасаемые".

Эннио Морриконе - девятикратный лауреат итальянской кинопремии "Давид ди Донателло". Среди его наград - три "Золотых глобуса", два "Оскара" и "Золотой орел". В числе его работ - саундтреки к фильмам "Хороший, плохой, злой", "Однажды на Диком Западе", "Профессионал", "Легенда о пианисте", "Омерзительная восьмерка".

Смотрите также:

Сюрпризы "Оскара"-2016 Главная киноцеремония 88-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств США "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоялась в Лос-Анжелесе. Во второй раз ведущим церемонии стал американский комик Крис Рок. Неожиданностей и на этот раз было больше чем достаточно.

Сюрпризы "Оскара"-2016 "Spotlight" - лучший фильм "Оскар" за лучший фильм получила американская картина Тома МакКарти "В центре внимания" ("Spotlight"). Сюжет основан на реальных событиях: речь идет о журналистском расследовании газеты The Boston Glob, которая доказала, что католические священники, в том числе один кардинал, были педофилами. Фильм удостоен также "Оскара" за лучший оригинальный сценарий.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Лучший актер - Леонардо ДиКаприо Наконец-то, награжден "Оскаром" - впервые - Леонардо ДиКаприо. Он был номинирован на высшую кинонаграду шесть раз, но только в этом году ему удалось получить долгожданный приз. "Оскара" актеру вручили за главную роль в триллере "Выживший" ("The Revenant") мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Лучшая актриса – Бри Ларсон Лучшей актрисой по версии "Оскара" в этом году стала американка Бри Ларсон. В фильме "Комната" ("Room") она исполнила роль девятнадцатилетней Джой, которую похитили и заточили в крохотном сарае на долгие годы. Сценарий "Комнаты" написан по одноименному роману Эммы Донохью.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Лучший актер второго плана - Марк Райлэнс "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана получил британский актер Марк Райлэнс. В фильме "Bridge of Spies" ("Шпионский мост") он сыграл советского разведчика Рудольфа Абеля, которого в 1957 году арестовало ФБР. Картину снял один из самых успешных режиссеров современности Стивен Спилберг.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Лучшая актриса второго плана - Алисия Викандер За роль в картине "Девушка из Дании" ("The Danish Girl") 27-летняя шведка Алисия Викандер получила "Оскара" как лучшая актриса второго плана. Викандер сыграла жену художника Эйнара Вегенера, который стал первым в мире человеком, изменившим свой пол при помощи хирургического вмешательства. Фильм "Девушка из Дании" основан на реальных событиях.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Лучший режиссер - Алехандро Гонсалес Иньярриту В коллекции мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Оскар" за фильм "The Revenant" ("Выживший") - уже четвертый. В 2015 году он получил сразу три статуэтки за драму "Бёрдмэн" ("Birdman"). В этом году Иньярриту вновь стал лучшим режиссером по версии американской киноакадемии.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Самый "техничный" - "Безумный Макс: Дорога ярости" Из десяти номинаций на "Оскара" постапокалиптический боевик Джорджа Миллера "Безумный Макс: Дорога ярости" ("Mad Max: Fury Road") получил сразу шесть статуэток: за лучшие костюмы, лучшую работу художника-постановщика, лучшие грим и прически, лучший монтаж, лучший звук и сведение звука. Фильм рассказывает о борьбе непокорных бунтарей Макса и банды красавицы Фуриосы против тирана Несмертного Джо.

Сюрпризы "Оскара"-2016 Лучший саундтрек – "Омерзительная восьмерка" Несмотря на многообещающие прогнозы кинокритиков, новая лента Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" ("The Hateful Eight") получила лишь один "Оскар" - за лучший саундтрек. Для главного композитора фильма Эннио Морриконе это уже вторая награда американской киноакадемии. Автор: Ксения Сафронова

