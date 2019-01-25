Украинский футболист Шевченко и золото Абрамовича

Пронизывающий холод, суровые серые скалы и лед вокруг - работа на рудниках Чукотки не для слабых. В сотнях километров от ближайшего населенного пункта, в условиях вечной мерзлоты компании холдинга Highland Gold Mining Limited Романа Абрамовича добывают тонны золота и серебра более чем на 300 миллионов долларов в год. Холдинг, который олигарх контролирует со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.

Футбольный тренер и инвестконсультант

К развитию золотой империи Абрамовича, как показало расследование DW, имеет отношение и один известный украинец - футбольная легенда, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко. По данным реестра компаний Великобритании, Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining, имея статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже. Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 миллионов долларов.

Евгений Швидлер: бывший однокурсник Абрамовича много лет осуществляет управление его холдингом

Андрей Шевченко не ответил на переданные через его ассистента вопросы DW о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании. Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси".

11 брокеров Абрамовича

Дело в том, что MC Peat - не просто брокер по контракту. Эта фирма создана при участии владельцев "золотого" бизнеса, который она продвигает. Евгений Швидлер, согласно документам из британского реестра компаний, стал партнером этого LLP - партнерства с ограниченной ответственности по британскому праву - в январе 2012 года. Сразу после этого фирма MC Peat начала представлять интересы Highland Gold Mining Limited, а также, по данным документов из британского реестра компаний, получила от ее бенефициаров кредит на 2,7 миллиона фунтов (около четырех миллионов долларов).

Деньги поступили от офшорной компании Horizon Investments A.V.V. с карибского острова Аруба. Бенефициаром этой компании может быть как Роман Абрамович, так и его "правая рука" и друг молодости Евгений Швидлер.

Рудник Валунистый - один из четырех золотых рудников Абрамовича на Чукотке

Именно на эту компанию, как свидетельствуют обнародованные ранее рядом британских СМИ документы, был зарегистрирован вертолет, приписанный к легендарной яхте Абрамовича Le Grand Bleu. В 2006 году мультимиллиардер подарил эту яхту Швидлеру. Впоследствии долговые обязательства MC Peat переоформили на еще одного "золотого" партнера Абрамовича - Валерия Ойфа через его офшорную компанию Matteson Overseas Limited с Британских Виргинских островов. Кроме того, с 2014 года участником MC Peat является многолетний топ-менеджер холдинга Абрамовича Millhouse Андрей Осипов.

MC Peat: двери в лондонский Сити

Компания MC Peat & Co. LLP, к которой в конце 2015 года присоединился Андрей Шевченко, для Романа Абрамовича и его партнеров является гарантом лондонских инвестиций в золотую империю олигарха.

Шевченко (на фото слева) и Абрамович на одном из матчей английской премьер-лиги, 2013 год

Управляющий партнер брокерской компании Чарльз Пит - сын многолетнего казначея британской короны сэра Майкла Пита (MC Peat, очевидно, и расшифровывается как Michael and Charles Peat). Незадолго до создания брокерской компании Пит-старший вошел в наблюдательный совет промышленной группы "Евраз" Абрамовича и Швидлера. Услуги Майкла Пита, который, как пишут британские СМИ, может открыть любые двери в деловых кругах Лондона, стоят россиянам 250 тысяч фунтов в год.

Среди компаний, интересы которых представляет MC Peat, кроме золотодобывающего холдинга есть немало инновационных бизнес-стартапов. В некоторые из них, такие как производитель аккумуляторов AFC Energy, Роман Абрамович лично вложил миллионные суммы, а некоторые с российским олигархом не связаны.

Лояльный олигарх

Роман Абрамович - один из лояльных Кремлю олигархов. Президент Путин дважды назначал его губернатором Чукотки. Львиную долю своего состояния олигарх сделал благодаря соглашению, поразившему обозревателей щедростью государственного "Газпрома": газовый монополист купил у Абрамовича "Сибнефть" за 13 миллиардов долларов, притом что 10 годами ранее олигарх приобрел компанию в 130 раз дешевле. Российские оппозиционеры, в частности Алексей Навальный, неоднократно высказывали мнение, что в этой сделке были учтены неформальные финансовые интересы окружения Путина.

Шевченко не ответил на вопросы DW о том, какова его роль в фирме, являющейся брокером компаний Абрамовича

Достаточно благоприятным для Абрамовича бизнес-климат в России остается и по сей день. В частности его проекты по добыче золота, как свидетельствует отчетность Highland Gold Mining, кредитует "Газпромбанк", который находится в санкционных списках ЕС и США. Но из-за близости к Кремлю и из-за вопросов о происхождении состояния проблемы начались и у Абрамовича: в Британии ему не продлили визу инвестора, и олигарху пришлось перебраться в Израиль.

Бизнес и футбол вне политики?

Бизнес известных украинцев в России уже не раз был причиной скандалов в Украине, особенно после аннексии Крыма и войны в Донбассе. Президента Порошенко уже пять лет упрекают в наличии у него кондитерской фабрики в Липецке. А известный шоумен Владимир Зеленский, который намерен баллотироваться в президенты Украины, недавно подвергся сокрушительной критике после того, как журналисты "Радио Свобода" обнаружили у артиста бизнес в России - хотя он заявлял, что отказался от бизнеса в этой стране из принципиальных соображений.

Не остается вне политики и футбол. Многие украинские политики, в частности, призвали бойкотировать футбольный чемпионат мира в России, который состоялся в 2018 году. Этот чемпионат был делом престижа для Владимира Путина, и российский президент публично просил, в частности, Романа Абрамовича "раскошелиться" на этот проект.

Украинские журналисты не раз спрашивали Андрея Шевченко о его бизнесе. Впрочем, тренер сборной отказывается говорить об этом. Связано ли его молчание с возможными имиджевыми рисками? В конце концов, Андрей Шевченко - лицо украинского футбола. Его представитель сообщил DW, что передаст спортсмену вопросы, когда тот будет в Украине - в середине февраля. Имеют ли значение бизнес-связи тренера национальной команды с лояльными к Кремлю олигархами для Федерации футбола Украины? Интересует ли эта тема футбольных функционеров? Вопросы DW к Федерации футбола также пока остались без ответа.

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