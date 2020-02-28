Украинский фильм о войне и жизни в Донбассе: премьера в Берлине

У Мирославы война ассоциируется с пустотой: никого из друзей в городе не осталось, да и вообще все, кто мог, уехали, и некогда шумные улицы обезлюдили. Девочка рассказывает об этом без волнения, ее голос абсолютно спокоен. Ее мать Анна сидит рядом и слушает, что говорит дочь.

Это она, Анна, мать-одиночка с четырьмя детьми, приняла решение остаться со своей семьей в Красногоровке - городке, расположенном примерно в 40 километрах к западу от Донецка, когда в 2014 году вспыхнули бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. О том, как семье приходится выживать, повествует дебютный полнометражный документальный фильм "Земля голубая, словно апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык. Его европейская премьера состоялась на 70-м международном кинофестивале Берлинале в Берлине в рамках программы Generation 14 plus. Недавно на международном фестивале независимого кино "Сандэнс" в американском Парк-Сити фильм был удостоен награды за лучшую режиссуру. Начало блестящее - ведь это первая полнометражная лента Ирины Цилык.

"Земля голубая, словно апельсин": фильм в фильме

Анна осознает, что лишила своих детей шанса на спокойную жизнь. Женщина, силуэт которой выхвачен конусом света, сидит перед камерой у завешенной черной шторой стены и рассказывает, как все было. По ее словам, она просто не смогла бы жить в другом, пусть и безопасном, месте, зная, что в покинутом ею городе остались родители и сестра. И потом,"все это пройдет, и кто тогда восстановит разрушенные города, если не мы? Если все уедут, некому будет восстанавливать", говорит Анна.

Ирина Цилык и ее команда

"Свет, камера, начали!" - объявляет детский голос. Частично съемки для документального фильма "Земля голубая, словно апельсин" проводились не самой постановщицей и ее командой, а действующими лицами этой картины - членами семьи Анны. Они сами снимали кино про себя - документировали свою жизнь в зоне боевых действий в Донбассе.

Вообще-то, изначально Ирина Цилык планировала снять документальный фильм об образовательном кинолагере "Желтый автобус", где кинематографисты, в том числе и Цилык, проводят киносеминары для школьников с восточно-украинских прифронтовых территорий. Этот проект разработан для того, чтобы обеспечить условия интеллектуального и творческого развития детей.

Что говорить в микрофон? Сцена из фильма "Земля голубая, словно апельсин"

Планы Ирины Цилык изменились после того, как кинолагерь посетили Мирослава Трофимчук и ее сестра Анастасия. Именно они пригласили молодую кинематографистку и ее команду в их родной город. Как рассказала Ирина в интервью DW, приехав в Красногоровку, участники съемочной группы просто влюбились в созданный этой многодетной семьей маленький мир и решили создать фильм об этом.

Сестры же были столь мотивированы после посещения кинолагеря "Желтый автобус", что взялись снимать свой собственный фильм о жизни их семьи. Ирина Цилык больше года сопровождала Трофимчуков на протяжении их съемочных работ: Мирослава снимала, Настя руководила съемками, мама Анна монтировала контент, а младшим братьям Владиславу и Станиславу дозволялось перед отдельными сценами щелкать хлопушкой.

Шутки и смех на фоне взрывов

В свою очередь, Ирина Цилык и оператор Вячеслав Цветков запечатлели свои кадры - и по ним повседневную жизнь Трофимчуков серой вовсе не назовешь. Под Новый год семья украшает светящимися гирляндами елку - под шутки и веселый смех. Потом все вместе ужинают и пьют чай, после чего дружно музицируют: один играет на саксофоне, другие - на аккордеоне, фортепиано, гитаре. Этакий семейный оркестр. По словам Ирины Цилык, Анна каждый день борется за то, чтобы жизнь ее детей по возможности оставалась "нормальной".

Сцена из фильма "Земля голубая, словно апельсин"

Где-то вдалеке раздаются взрывы, а мама и дети даже не реагируют: лежат все вместе перед телевизором и смотрят какой-то черно-белый фильм. Даже маленькие дети давно научились определять, когда в самом деле близится опасность, а когда на стрельбу и взрывы можно внимание не обращать. Как говорит Ирина Цилык, для человека, впервые оказавшегося в таких условиях, подобная картина выглядит сюрреалистично. Однако пожив в прифронтовой полосе, ко многому привыкаешь.

Нормальная гражданская жизнь - и война. Любовь к близким, вера в счастливое будущее - и разрушения. Именно на такие противопоставления сделан упор в работе Ирины Цилык. Когда Мирослава заканчивает школу (после чего начинает изучать операторское искусство), она фотографируется с аттестатом зрелости в руках перед разбомбленным зданием школы. Рядом - живописное маковое поле. Так и хочется броситься в это море алых цветов, мягко покачивающихся на ветру. Но подходить к нему нельзя: оно полностью заминировано.

Реалии войны - и мирные картины, некоторые из которых напоминают натюрморты и излучают неповторимый свет… То, как Ирина Цилык сняла этот фильм, выдает в ней не только кинематографиста, но также поэта и писателя. Она, действительно, пишет стихи и прозу и уже сделала себе благодаря своим произведениям имя - в том числе, и за пределами Украины.

Фильм, исцеляющий душу

По словам 16-летней Насти, которая в будущем, как и ее 18-летняя сестра Мирослава, хочет работать в кино, съемки помогли всей семье отвлечься от войны и расслабиться. И потом, когда озвучиваешь свои проблемы, они как бы отходят на задний план, да и соприкосновение с кинематографом благодаря проведению съемок, ставших по-настоящему любимым делом, всем членам этой семьи помогло лечить души, рассказывает девочка.

Как признается Ирина Цилык, так или иначе соприкасаться с войной в последние шесть лет ей приходится постоянно - как посредством творчества, так и в жизни. Ее мужу, писателю Артему Чеху, пришлось с апреля 2015 года по июль 2016 года служить солдатом в украинской армии. По словам кинематографиста, это был незабываемый опыт для ее семьи, для их сына. Жить в XXI веке и при этом быть женщиной, ждущей, когда муж вернется с войны, - это накладывает на жизнь особый отпечаток.

С момента подписания минских соглашений прошло более пять лет, но их положения до сих пор не реализуются. По оценкам ООН, на сегодняшний день 13 тысяч человек погибли в боях на востоке Украины, и боевые действия там не прекращаются. Фильм "Земля голубая, словно апельсин" показывает, что значит выживать простым людям в условиях войны. И в то же время он демонстрирует неутолимую жажду жизни, которая становится маяком, указывающим в жестоком мире верный путь.

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