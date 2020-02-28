 Украинский фильм о войне и жизни в Донбассе: премьера в Берлине | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.02.2020

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Культура и стиль жизни

Украинский фильм о войне и жизни в Донбассе: премьера в Берлине

Среди разбомбленных домов и минных полей многодетная семья под Донецком пытается жить нормальной жизнью. Фильм "Земля голубая, словно апельсин" показывает, насколько это трудно.

Селфи на фоне бронетранспортера

Селфи на фоне бронетранспортера

У Мирославы война ассоциируется с пустотой: никого из друзей в городе не осталось, да и вообще все, кто мог, уехали, и некогда шумные улицы обезлюдили. Девочка рассказывает об этом без волнения, ее голос абсолютно спокоен. Ее мать Анна сидит рядом и слушает, что говорит дочь.

Это она, Анна, мать-одиночка с четырьмя детьми, приняла решение остаться со своей семьей в Красногоровке - городке, расположенном примерно в 40 километрах к западу от Донецка, когда в 2014 году вспыхнули бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. О том, как семье приходится выживать, повествует дебютный полнометражный документальный фильм "Земля голубая, словно апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык. Его европейская премьера состоялась на 70-м международном кинофестивале Берлинале в Берлине в рамках программы Generation 14 plus. Недавно на международном фестивале независимого кино "Сандэнс" в американском Парк-Сити фильм был удостоен награды за лучшую режиссуру. Начало блестящее - ведь это первая полнометражная лента Ирины Цилык.

"Земля голубая, словно апельсин": фильм в фильме

Анна осознает, что лишила своих детей шанса на спокойную жизнь. Женщина, силуэт которой выхвачен конусом света, сидит перед камерой у завешенной черной шторой стены и рассказывает, как все было. По ее словам, она просто не смогла бы жить в другом, пусть и безопасном, месте, зная, что в покинутом ею городе остались родители и сестра. И потом,"все это пройдет, и кто тогда восстановит разрушенные города, если не мы? Если все уедут, некому будет восстанавливать", говорит Анна.

Ирина Цилык и ее команда

Ирина Цилык и ее команда

"Свет, камера, начали!" - объявляет детский голос. Частично съемки для документального фильма "Земля голубая, словно апельсин" проводились не самой постановщицей и ее командой, а действующими лицами этой картины - членами семьи Анны. Они сами снимали кино про себя - документировали свою жизнь в зоне боевых действий в Донбассе.

Вообще-то, изначально Ирина Цилык планировала снять документальный фильм об образовательном кинолагере "Желтый автобус", где кинематографисты, в том числе и Цилык, проводят киносеминары для школьников с восточно-украинских прифронтовых территорий. Этот проект разработан для того, чтобы обеспечить условия интеллектуального и творческого развития детей.

Что говорить в микрофон? Сцена из фильма Земля голубая, словно апельсин

Что говорить в микрофон? Сцена из фильма "Земля голубая, словно апельсин"

Планы Ирины Цилык изменились после того, как кинолагерь посетили Мирослава Трофимчук и ее сестра Анастасия. Именно они пригласили молодую кинематографистку и ее команду в их родной город. Как рассказала Ирина в интервью DW, приехав в Красногоровку, участники съемочной группы просто влюбились в созданный этой многодетной семьей маленький мир и решили создать фильм об этом.

Сестры же были столь мотивированы после посещения кинолагеря "Желтый автобус", что взялись снимать свой собственный фильм о жизни их семьи. Ирина Цилык больше года сопровождала Трофимчуков на протяжении их съемочных работ: Мирослава снимала, Настя руководила съемками, мама Анна монтировала контент, а младшим братьям Владиславу и Станиславу дозволялось перед отдельными сценами щелкать хлопушкой.

Шутки и смех на фоне взрывов

В свою очередь, Ирина Цилык и оператор Вячеслав Цветков запечатлели свои кадры - и по ним повседневную жизнь Трофимчуков серой вовсе не назовешь. Под Новый год семья украшает светящимися гирляндами елку - под шутки и веселый смех. Потом все вместе ужинают и пьют чай, после чего дружно музицируют: один играет на саксофоне, другие - на аккордеоне, фортепиано, гитаре. Этакий семейный оркестр. По словам Ирины Цилык, Анна каждый день борется за то, чтобы жизнь ее детей по возможности оставалась "нормальной".

Сцена из фильма Земля голубая, словно апельсин

Сцена из фильма "Земля голубая, словно апельсин"

Где-то вдалеке раздаются взрывы, а мама и дети даже не реагируют: лежат все вместе перед телевизором и смотрят какой-то черно-белый фильм. Даже маленькие дети давно научились определять, когда в самом деле близится опасность, а когда на стрельбу и взрывы можно внимание не обращать. Как говорит Ирина Цилык, для человека, впервые оказавшегося в таких условиях, подобная картина выглядит сюрреалистично. Однако пожив в прифронтовой полосе, ко многому привыкаешь.

Нормальная гражданская жизнь - и война. Любовь к близким, вера в счастливое будущее - и разрушения. Именно на такие противопоставления сделан упор в работе Ирины Цилык. Когда Мирослава заканчивает школу (после чего начинает изучать операторское искусство), она фотографируется с аттестатом зрелости в руках перед разбомбленным зданием школы. Рядом - живописное маковое поле. Так и хочется броситься в это море алых цветов, мягко покачивающихся на ветру. Но подходить к нему нельзя: оно полностью заминировано.

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Реалии войны - и мирные картины, некоторые из которых напоминают натюрморты и излучают неповторимый свет… То, как Ирина Цилык сняла этот фильм, выдает в ней не только кинематографиста, но также поэта и писателя. Она, действительно, пишет стихи и прозу и уже сделала себе благодаря своим произведениям имя - в том числе, и за пределами Украины.

Фильм, исцеляющий душу

По словам 16-летней Насти, которая в будущем, как и ее 18-летняя сестра Мирослава, хочет работать в кино, съемки помогли всей семье отвлечься от войны и расслабиться. И потом, когда озвучиваешь свои проблемы, они как бы отходят на задний план, да и соприкосновение с кинематографом благодаря проведению съемок, ставших по-настоящему любимым делом, всем членам этой семьи помогло лечить души, рассказывает девочка.

Как признается Ирина Цилык, так или иначе соприкасаться с войной в последние шесть лет ей приходится постоянно - как посредством творчества, так и в жизни. Ее мужу, писателю Артему Чеху, пришлось с апреля 2015 года по июль 2016 года служить солдатом в украинской армии. По словам кинематографиста, это был незабываемый опыт для ее семьи, для их сына. Жить в XXI веке и при этом быть женщиной, ждущей, когда муж вернется с войны, - это накладывает на жизнь особый отпечаток.

С момента подписания минских соглашений прошло более пять лет, но их положения до сих пор не реализуются. По оценкам ООН, на сегодняшний день 13 тысяч человек погибли в боях на востоке Украины, и боевые действия там не прекращаются. Фильм "Земля голубая, словно апельсин" показывает, что значит выживать простым людям в условиях войны. И в то же время он демонстрирует неутолимую жажду жизни, которая становится маяком, указывающим в жестоком мире верный путь.

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    Автор: Николай Бердник


Контекст

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