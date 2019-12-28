 Украинский кабмин одобрил мировое соглашение с ″Газпромом″ | Новости из Германии об Украине | DW | 28.12.2019

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Украина

Украинский кабмин одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Мировое соглашение с "Газпромом" может быть отменено, если российская сторона не выполнит договоренности. Украинское правительство официально одобрило подписание соглашения.

Газохранилище у села Мрин в Украине (фото из архива)

Газохранилище у села Мрин в Украине (фото из архива)

Кабинет министров Украины в субботу, 28 декабря, одобрил подписание мирового соглашения между Киевом и российской компанией "Газпром". В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, наряду с утверждением мирового соглашения содержится указание, что от Украины договор с "Газпромом" подпишет министр юстиции Денис Малюська. Кроме того, Українські Новини со ссылкой на анонимный источник сообщают, что мировое соглашение может быть отменено если российская сторона не выполнит договоренности.

Контекст

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20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Двустороннее пакетное соглашение, в частности, предусматривает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Соглашение должно быть заключено на пять лет, оно предусматривает транзитную поставку в 2020 году 65 млрд кубических метров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубических метров, а также возможность продления договоренностей на десять лет.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отказаться от штрафа в отношении "Газпрома" на сумму более чем 7,4 млрд долларов (6,6 млрд евро). При этом по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро). Этот платеж включает часть присужденной компенсации в размере 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро), а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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