 Украинские власти и сепаратисты обменялись пленными | Новости из Германии об Украине | DW | 16.04.2020

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Украина

Украинские власти и сепаратисты обменялись пленными

Обмен произведен между Киевом и самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". В ближайшее время должен состояться обмен между Киевом и "ЛНР".

Обмен пленными между Киевом и ДНР

Обмен пленными между Киевом и "ДНР"

В Донбассе состоялся первый в нынешнем году обмен пленными между властями Украины и самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" ("ДНР"), сообщили в четверг, 16 апреля, российские СМИ со ссылкой на представителя России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова.

"Обмен Киева с "ДНР" завершен", - сказал Грызлов. Процедура прошла в районе пропускного пункта "Майорск" под Горловкой. По словам омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, Украина передала самопровозглашенной республике десять человек, а "Донецкая народная республика" - девять, поскольку один человек отказался от обмена. Морозова также отметила, что всех освобожденных сторонников "ДНР" поместят на двухнедельный карантин из-за нынешней пандемии коронавируса.

Обмен между Киевом и "ЛНР"

В этот же день должен состояться обмен пленными между Киевом и другой самопровозглашенной республикой в Донбассе - "Луганской народной республикой" ("ЛНР"), сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. По ее словам, "ЛНР" должна отдать Киеву 11 человек и забрать восемь.

Предыдущий обмен пленными между Киев и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся в конце декабря 2019 года. Тогда "ДНР" передала Киеву 51 человека и получила 60, а "ЛНР" - 25 человек в обмен на 63, девять человек отказались возвращаться на территорию мятежной республики.

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  • Дорожный указатель

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    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

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    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

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  • Украинские бойцы

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

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    До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

  • Солдаты украинской армии

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    Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".

  • Кошки на территории солдатского лагеря

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    Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы.

    Автор: Николай Бердник


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