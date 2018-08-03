 Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне | Новости из Германии об Украине | DW | 06.08.2018

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Украина

Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало расследование, посвященное коррупции на украинской таможне. В мошеннические схемы вовлечены сотрудники таможни, полиции, СБУ.

Одесский порт

Одесский порт

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро. "Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", - говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 6 августа.

Контекст

Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти. (26.07.2018)

Согласно опросу международной компании PwC, в последние два года треть украинских компаний получали предложения дать взятку. Уровень коррупции в стране почти в три раза выше, чем в среднем в мире. (22.06.2018)

Süddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний - в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Треть опрошенных компаний в Украине заявили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями - на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% - в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

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  • Вазы

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    Серебряный лебедь работы Фаберже.

  • Картины из поместья Пшонки

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    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Хотел постричься в монахи?

    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

  • Реликвия

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

  • Чужая собственность

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".

    Автор: Александр Савицкий


Контекст

Чем любовался Янукович в своей резиденции?

Выставка ценностей, находившихся в "Межигорье" - резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича, - проходит в Национальном художественном музее в Киеве. (12.05.2014)  

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