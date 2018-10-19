Украина продаст судно "Норд" на аукционе

Судно "Норд", которое Украина считает незаконно захваченным Россией, будет продано с аукциона. Для этой цели оно было передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, сообщает в пятницу, 19 октября, базирующаяся в Киеве прокуратура Автономной республики Крым.

"Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов (…) или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках", - заявил начальник управления прокуратуры Евгений Комаровский. Продав судно, украинская сторона намеревается сохранить бюджетные средства, которые расходуются сейчас на его содержание в порту Бердянска.

Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал маломерное рыболовное судно "Норд" в украинских водах Азовского моря 25 марта. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что судно зарегистрировано на "временно оккупированной территории АР Крым", а члены экипажа имели "так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь". В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется нарушение нескольких украинских законов - в том числе нарушение порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом. Часть экипажа смогла через Беларусь вернуться в Крым, часть до сих пор находится в Украине.

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