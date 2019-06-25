 Украина отзывает своего постпреда при Совете Европы для консультаций | Новости из Германии об Украине | DW | 25.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина отзывает своего постпреда при Совете Европы для консультаций

Из-за решения ПАСЕ о возвращении прав российской делегации Украина отозвала своего представителя при Совете Европы. По словам главы украинского МИДа, СЕ утратил доверие Киева.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба

После того как делегации России позволили вернуться в ПАСЕ, Киев принял решение отозвать для консультаций постоянного представителя Украины в Совете Европы (СЕ) Дмитрия Кулебу. Об этом во вторник, 25 июня, написал в Facebook глава украинского МИД Павел Климкин.

Контекст

Возвращение России в ПАСЕ позволит авторитарным режимам нарушать международное право и проповедовать свои ценности в обмен на взносы в бюджет Совета Европы, опасается Иван Преображенский. (25.06.2019)

ПАСЕ перед дилеммой: пойти на компромисс, вернув Москве полномочия в ассамблее, или сохранить санкции, что грозит выходом РФ из Совета Европы. Что думают об этом правозащитники? (24.06.2019)

"СЕ утратил наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий по защите прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому мы отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - написал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил делегацию своей страны в ПАСЕ за работу, подчеркнув, что принятое делегацией Украины решение приостановить участие в парламентской ассамблее - вполне логичный шаг. Однако, по его словам, работа в ПАСЕ не должна прерываться навсегда: "чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям".

Решение ПАСЕ о возвращении российской делегации Климкин назвал "компромиссом с совестью", отметив, что они "никогда ничем хорошим не заканчиваются".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 13:02

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Пост Павла Климкина

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости  

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе (25.04.2018)  

Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения" (26.06.2017)  

Также по теме

Frankreich Europaparlament in Straßbourg

Комментарий: Задушить Кремль в объятьях у Совета Европы не получится 25.06.2019

Возвращение России в ПАСЕ позволит авторитарным режимам нарушать международное право и проповедовать свои ценности в обмен на взносы в бюджет Совета Европы, опасается Иван Преображенский.

Frankreich Michele Nicoletti zum neuen Präsidenten der Europarat-Versammlung gewählt | ARCHIV

Комментарий: Российские деньги в обмен на возвращение в ПАСЕ - уместен ли торг? 24.01.2018

Получить возможность влиять на Москву за счет возвращения российской делегации в ПАСЕ - очень спорная тактика руководства Совета Европы, считает политолог Иван Преображенский.

Frankreich Michele Nicoletti zum neuen Präsidenten der Europarat-Versammlung gewählt | ARCHIV

Новый председатель ПАСЕ готов вернуть РФ в ассамблею? 22.01.2018

Новый глава ПАСЕ социалист Николетти готов на диалог с Россией, чтобы вернуть ее делегацию в ассамблею, и считает неприемлемыми "серые зоны" в сфере защиты прав человека на карте Европы.

Реклама

Самые читаемые

ПАСЕ прекратила санкционное противостояние с Россией  

Китай отказывается покупать загрязненную хлоридами нефть из России  

ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно