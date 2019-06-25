Украина отзывает своего постпреда при Совете Европы для консультаций

После того как делегации России позволили вернуться в ПАСЕ, Киев принял решение отозвать для консультаций постоянного представителя Украины в Совете Европы (СЕ) Дмитрия Кулебу. Об этом во вторник, 25 июня, написал в Facebook глава украинского МИД Павел Климкин.

"СЕ утратил наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий по защите прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому мы отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - написал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил делегацию своей страны в ПАСЕ за работу, подчеркнув, что принятое делегацией Украины решение приостановить участие в парламентской ассамблее - вполне логичный шаг. Однако, по его словам, работа в ПАСЕ не должна прерываться навсегда: "чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям".

Решение ПАСЕ о возвращении российской делегации Климкин назвал "компромиссом с совестью", отметив, что они "никогда ничем хорошим не заканчиваются".

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