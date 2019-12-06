 Украина может вернуть свою делегацию в ПАСЕ | Новости из Германии об Украине | DW | 13.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина может вернуть свою делегацию в ПАСЕ

Верховная рада обсудит проект постановления об участии украинской делегации в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Его внесла новая глава делегации Елизавета Ясько.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

Верховной раде Украины предложено принять постановление о возобновлении участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уже в 2020 году. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, сообщают в понедельник, 13 января, Українськi новини. Очередная сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 27-31 января. Накануне каждая страна должна направить в секретариат ассамблеи список членов своей делегации. 

Украина покинула зал заседаний ПАСЕ в ходе летней сессии 26 июня 2019 года. Тогда депутаты ассамблеи поддержали резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо условий. Таким образом, закончилось пятилетнее противостояние ПАСЕ и России, в ходе которого российская делегация была лишена права голоса и в ответ отказывалась платить свой взнос в бюджет Совета Европы.

В знак протеста против подтверждении полномочий россиян делегации Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии покинули сессионный зал ПАСЕ. Украинская делегация после этого не участвовала в работе ассамблеи в ходе осенней сессии и отозвала приглашения наблюдателям ПАСЕ на летние парламентские выборы.

Украинские депутаты тогда же обратились в Венецианскую комиссию Совета Европы с просьбой проверить правомерность решения ассамблеи. Они указывали на то, что делегация РФ нелегитимна, поскольку в ее состав входят депутаты, избранные по общенациональному избирательному округу, который включает территорию аннексированного Крыма. Эксперты Совета Европы сочли, что это - не основания для обжалования полномочий всей делегации России в ПАСЕ, и предложили руководствоваться "принципом пропорциональности".

Теперь новая глава украинской делегации Ясько, избранная после парламентских выборов в Украине, предлагает вернуться, отмечая в своем проекте, что важно доносить "объективную информацию о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины".

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:54

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?

Контекст

Украина бойкотирует осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения России

Решение ПАСЕ вернуть российскую делегацию противоречит принципам Совета Европы, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. (30.09.2019)  

Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы

Россия не платила взносы в бюджет Совета Европы с лета 2017 года. Москва объяснила это отсутствием у делегации РФ полноценных прав в ПАСЕ. После возобновления платежей России нужно погасить долг. (02.07.2019)  

Возвращение российской делегации в ПАСЕ: триумф, отчаяние и демарши

Россияне вернулись в ПАСЕ без дополнительных условий и ограничений. В знак протеста члены делегаций семи стран покинули заседание. Подробности - в репортаже DW. (27.06.2019)  

Венецианская комиссия: Делегация РФ может работать в ПАСЕ

Аннексия Крыма - нарушение международного права. А проведение выборов там незаконно. Но это - не основания для обжалования полномочий всей делегации РФ в ПАСЕ, считает Венецианская комиссия. (06.12.2019)  

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Українські Новини: Украинская делегация планирует вернуться к участию в сессиях ПАСЕ

Українські Новини: Украинская делегация планирует вернуться к участию в сессиях ПАСЕ

Аудио- и видеофайлы по теме

В ПАСЕ требуют от Москвы расследовать убийство Бориса Немцова  

Почему Германия поддерживает возвращение России в ПАСЕ  

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?  

Также по теме

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

Венецианская комиссия: Делегация РФ может работать в ПАСЕ 06.12.2019

Аннексия Крыма - нарушение международного права. А проведение выборов там незаконно. Но это - не основания для обжалования полномочий всей делегации РФ в ПАСЕ, считает Венецианская комиссия.

Реклама

Самые читаемые

Единственная иранская олимпийская медалистка покинула страну  

В Иране продолжаются антиправительственные протесты  

Юлия Ауг: В России налицо все признаки формирования тоталитарного государства  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно