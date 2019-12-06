Украина может вернуть свою делегацию в ПАСЕ

Верховной раде Украины предложено принять постановление о возобновлении участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уже в 2020 году. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, сообщают в понедельник, 13 января, Українськi новини. Очередная сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 27-31 января. Накануне каждая страна должна направить в секретариат ассамблеи список членов своей делегации.

Украина покинула зал заседаний ПАСЕ в ходе летней сессии 26 июня 2019 года. Тогда депутаты ассамблеи поддержали резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации без каких-либо условий. Таким образом, закончилось пятилетнее противостояние ПАСЕ и России, в ходе которого российская делегация была лишена права голоса и в ответ отказывалась платить свой взнос в бюджет Совета Европы.

В знак протеста против подтверждении полномочий россиян делегации Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии покинули сессионный зал ПАСЕ. Украинская делегация после этого не участвовала в работе ассамблеи в ходе осенней сессии и отозвала приглашения наблюдателям ПАСЕ на летние парламентские выборы.

Украинские депутаты тогда же обратились в Венецианскую комиссию Совета Европы с просьбой проверить правомерность решения ассамблеи. Они указывали на то, что делегация РФ нелегитимна, поскольку в ее состав входят депутаты, избранные по общенациональному избирательному округу, который включает территорию аннексированного Крыма. Эксперты Совета Европы сочли, что это - не основания для обжалования полномочий всей делегации России в ПАСЕ, и предложили руководствоваться "принципом пропорциональности".

Теперь новая глава украинской делегации Ясько, избранная после парламентских выборов в Украине, предлагает вернуться, отмечая в своем проекте, что важно доносить "объективную информацию о противоправных действиях РФ на оккупированных территориях Украины".

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