 Украина готова освободить Вышинского одновременно с Сенцовым | Новости из Германии об Украине | DW | 18.07.2019

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Украина

Украина готова освободить Вышинского одновременно с Сенцовым

По словам пресс-секретаря президента Украины, Киев поддерживает политику шагов доброй воли и предлагает РФ одновременно освободить Кирилла Вышинского и Олега Сенцова.

Бывший главный редактор информагентства РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский (фото из архива)

Бывший главный редактор информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский (фото из архива)

Украина готова сделать шаг навстречу России и освободить бывшего главного редактора информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского при условии, что Москва одновременно с этим освободит украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала вечером в четверг, 18 июля, в соцсети Facebook .

По ее словам, в Украине "с большим интересом" узнали о предложении РФ сделать освобождение журналиста Кирилла Вышинского первым шагом доброй воли со стороны Украины.

Контекст

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Наградив премией имени Андрея Сахарова режиссера Олега Сенцова, Европарламент требует от Москвы освободить всех украинских политзаключенных, считает Бернд Йоханн. (25.10.2018)

Украине важна "взаимная уверенность в доброй воле"

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - подчеркнула Мендель.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Вышинский родился в Днепропетровске, в сентябре 2015 по указу президента России Владимира Путина он получил российское гражданство на основе ранее поданного заявления, сохранив и гражданство Украины.

Украинский режиссер Олег Сенцов в 2015 году был приговорен в России к тюремному заключению на срок 20 лет по обвинению в терроризме. Он отбывает наказание в колонии на полуострове Ямал. В ноябре 2018 года Олегу Сенцову была присуждена учрежденная Европарламентом премия "За свободу мысли" имени Сахарова.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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Сообщение пресс-секретаря президента Владимира Зеленского в Facebook на тему освобождения Кирилла Вышинского

Сообщение пресс-секретаря президента Владимира Зеленского в Facebook на тему освобождения Кирилла Вышинского

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