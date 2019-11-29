Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставлены на продажу

Два ювелирных изделия, похищенные из Дрезденской сокровищницы "Зеленый свод", выставлены на продажу, сообщил в пятницу, 10 января, представитель израильской охранной фирмы CGI. Начиная с минувшей недели, компания получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.

Эти украшения были украдены в конце ноября 2019 года вместе с еще десятью ювелирными изделиями, несколькими драгоценными пуговицами и шпагой, инкрустированной бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро. За несколько минут двое грабителей разрезали решетку на окне, вошли в музей, забрали украшения и уехали на машине вместе с двумя сообщниками.

Звезда польского Ордена Белого Орла XVIII века

Государственные художественные собрания Дрездена, которые управляют сокровищницей "Зеленый свод", заявили, что ничего не знали о расследовании израильских детективов, не общались с ними и не уполномочивали их. В свою очередь охранная фирма утверждает, что контракт заключен от имени руководства музея на расследование кражи и мер безопасности. Кроме того, израильтяне говорят, что передавали всю информацию в режиме реального времени дрезденской прокуратуре.

Ранее полиция Дрездена объявила о вознаграждении в полмиллиона евро за информацию о краже. Сокровищница "Зеленый свод" остается закрытой для посетителей. И пока не ясно, когда она снова откроется.

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