Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы выставлены на продажу

Два ювелирных изделия, похищенные из Дрезденской сокровищницы "Зеленый свод", выставлены на продажу, сообщил в пятницу, 10 января, представитель израильской охранной фирмы CGI. Начиная с минувшей недели, компания получила несколько писем с предложением купить бриллиант "Саксонский белый" весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.
Эти украшения были украдены в конце ноября 2019 года вместе с еще десятью ювелирными изделиями, несколькими драгоценными пуговицами и шпагой, инкрустированной бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в миллиард евро. За несколько минут двое грабителей разрезали решетку на окне, вошли в музей, забрали украшения и уехали на машине вместе с двумя сообщниками.
Звезда польского Ордена Белого Орла XVIII века
Государственные художественные собрания Дрездена, которые управляют сокровищницей "Зеленый свод", заявили, что ничего не знали о расследовании израильских детективов, не общались с ними и не уполномочивали их. В свою очередь охранная фирма утверждает, что контракт заключен от имени руководства музея на расследование кражи и мер безопасности. Кроме того, израильтяне говорят, что передавали всю информацию в режиме реального времени дрезденской прокуратуре.
Ранее полиция Дрездена объявила о вознаграждении в полмиллиона евро за информацию о краже. Сокровищница "Зеленый свод" остается закрытой для посетителей. И пока не ясно, когда она снова откроется.
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Сокровища "Зеленого свода"
В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.
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Сокровища "Зеленого свода"
Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более 600 бриллиантами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.
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Сокровища "Зеленого свода"
Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.
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Сокровища "Зеленого свода"
Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.
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Сокровища "Зеленого свода"
Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.
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Сокровища "Зеленого свода"
Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.
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Сокровища "Зеленого свода"
А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.
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Сокровища "Зеленого свода"
С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.
Автор: Ефим Шуман