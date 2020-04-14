Ужесточение закона об абортах в Польше: родить, окрестить и похоронить

Польский закон об абортах считается одним из самых строгих в Европе, но сейм в первом чтении одобрил его ужесточение. Ограничения во время пандемии коронавируса вынуждают оппонентов изобретать новые формы протеста.
Ограничения в условиях пандемии коронавируса заставляют противников запретов абортов изобретать новые формы протеста
Ни пандемия коронавируса, ни прошедшие накануне массовые акции протеста не помешали польским парламентариям 16 апреля принять в первом чтении поправки к закону об абортах, еще более ужесточающие и без того суровые правила. Организаторам протестов пришлось сложнее - все массовые мероприятия в стране запрещены из-за эпидемии SARS-CoV-2, но женщины, возмущенные действиями парламента, нашли возможность выразить свой протест, не нарушая закон.
В столице Польши владелицы автомобилей перекрыли один из перекрестков в центре города. На стеклах машин были наклеены плакаты с молнией - новым символом протеста против ужесточения действующего закона об абортах. Лица участниц автомобильного протеста были закрыты масками с надписью "#Ад_для_женщины" (#pieklokobiet) - отсылка к хештегу в соцсетях, который используют противники ужесточения закона об абортах.
В других городах Польши женщины, соблюдая предписанную дистанцию, выстраивались в очереди перед входом в супермаркеты, держа в руках плакаты с надписями "Боритесь с вирусом, а не с женщинами". В руках у некоторых были черные зонты: еще один символ протестов.
Польский закон об абортах - один из самых строгих в Европе
Действующий в Польше закон об абортах, который считается одним из самых строгих в Европе, вступил в силу в 1993 году. В настоящее время он позволяет искусственно прервать беременность в случае, когда она ставит под угрозу жизнь или здоровье матери, является последствием изнасилования или инцеста, а также в случае, когда эмбрион имеет серьезные пороки развития.
"Мое тело - мое решение": закон об абортах в Польше становится поводом для акций протеста с 1989 года
В соответствии с принятым в первом чтении новым законопроектом, пороки в развитии плода больше не должны быть поводом для законного аборта. Врачам, делающим аборты вопреки действующему предписанию, может грозить тюремный срок от шести месяцев до восьми лет.
Подготовку поправок в польское законодательство в отношении абортов инициировал фонд "Жизнь и семья". Как говорится на сайте фонда, гражданский проект "Остановить аборт", в рамках которого были разработаны соответствующие поправки, "устраняет евгеническую предпосылку, которая на практике означает отбор и разрешение на убийство детей с подозрениями на болезни или инвалидность".
Поддержка правящей партии
Законодательная инициатива фонда "Жизнь и семья" была внесена в польский сейм еще осенью 2017 года. Однако правящая партия "Закон и справедливость" (PiS) решила вынести ее на рассмотрение только сейчас - в разгар пандемии коронавируса и менее чем за месяц до президентских выборов. Для пресс-секретаря инициативы "Остановить аборт" Кайи Годек это решение имеет символическое значение, потому что теперь, по ее словам, "необходимость защитить жизнь стала еще острее".
Партия "Закон и справедливость" поддерживает инициативу об ужесточении закона об абортах. "Евгенические аборты должны быть законодательно запрещены ", - заявил польский вице-премьер Яцек Сасин в преддверии дебатов в парламенте. Лидер PiS Ярослав Качиньский также несколько раз выражал свою поддержку. Если поправки в законопроект будут окончательно утверждены и женщинам придется вынашивать детей, у которых нет никаких шансов на выживание, младенцам, по словам Качиньского, можно будет "дать имя, окрестить и похоронить в полном соответствии с католической традицией".
Оппозиция считает законопроект отвлекающим маневром
Польская оппозиция считает спорный законопроект отвлекающим маневром. "Во времена, когда люди борются за свою жизнь, компании вынуждены объявлять о банкротстве, многие теряют работу и жилье, парламент собирается обсуждать проекты фанатиков", - возмущается Барбара Новацка, лидер одного из крупнейших оппозиционных объединений "Гражданская коалиция". Тем самым правящая партия хочет отвлечь внимание от таких насущных проблем, как отсутствие защитных масок и недостаток оборудования в больницах, считает Новацка.
Кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блонска выступает против ужесточения закона об абортах. "Мы, политики, должны гарантировать женщинам условия, в которых они чувствуют себя в безопасности. Мы возвращаемся к этому вопросу как минимум дважды в каждый легислатурный период, и каждый раз у женщин пытаются отнять право самостоятельно принимать это и без того непростое решение ", - говорит Кидава-Блонска.
Закон об абортах - спорная тема в Польше
Закон об абортах - с 1989 года одна из главных тем всех избирательных кампаний в Польше. Особую актуальность она приобрела с 2015 года, когда к власти вернулись консерваторы из "Закона и порядка". В последние дни Польша была охвачена протестами против новой законодательной инициативы. В некоторых городах прошли "черные марши", участницы которых были одеты во все черное - в знак траура по своим репродуктивным правам. Одним из основных символов этих акций традиционно становятся металлические вешалки - именно их когда-то использовали женщины, чтобы самостоятельно избавиться от нежелательной беременности.
Действующий в Польше закон об абортах вынуждает многих женщин прерывать нежелательную беременность нелегально или за границей. В самой стране ежегодно проводится около 1000 легальных и, по оценкам правозащитных организаций, около 150 тыс. подпольных абортов.
"К женщинам относятся так, как будто у нас нет ни совести, ни морали, - возмущается в беседе с DW одна из организаторов акций протеста, писательница и феминистка Сильвия Чутник. - Нас используют как инструмент в различных политических играх".
Подавляющее большинство поляков выступает против ужесточения закона об абортах - об этом говорят результаты проведенных в стране опросов. В прошлом году, по данным Gazeta Wyborcza, более 50 процентов жителей высказались за разрешение на аборт до 12 недели беременности.
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