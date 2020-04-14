Ужесточение закона об абортах в Польше: родить, окрестить и похоронить

Ни пандемия коронавируса, ни прошедшие накануне массовые акции протеста не помешали польским парламентариям 16 апреля принять в первом чтении поправки к закону об абортах, еще более ужесточающие и без того суровые правила. Организаторам протестов пришлось сложнее - все массовые мероприятия в стране запрещены из-за эпидемии SARS-CoV-2, но женщины, возмущенные действиями парламента, нашли возможность выразить свой протест, не нарушая закон.

В столице Польши владелицы автомобилей перекрыли один из перекрестков в центре города. На стеклах машин были наклеены плакаты с молнией - новым символом протеста против ужесточения действующего закона об абортах. Лица участниц автомобильного протеста были закрыты масками с надписью "#Ад_для_женщины" (#pieklokobiet) - отсылка к хештегу в соцсетях, который используют противники ужесточения закона об абортах.

В других городах Польши женщины, соблюдая предписанную дистанцию, выстраивались в очереди перед входом в супермаркеты, держа в руках плакаты с надписями "Боритесь с вирусом, а не с женщинами". В руках у некоторых были черные зонты: еще один символ протестов.

Польский закон об абортах - один из самых строгих в Европе

Действующий в Польше закон об абортах, который считается одним из самых строгих в Европе, вступил в силу в 1993 году. В настоящее время он позволяет искусственно прервать беременность в случае, когда она ставит под угрозу жизнь или здоровье матери, является последствием изнасилования или инцеста, а также в случае, когда эмбрион имеет серьезные пороки развития.

"Мое тело - мое решение": закон об абортах в Польше становится поводом для акций протеста с 1989 года

В соответствии с принятым в первом чтении новым законопроектом, пороки в развитии плода больше не должны быть поводом для законного аборта. Врачам, делающим аборты вопреки действующему предписанию, может грозить тюремный срок от шести месяцев до восьми лет.

Подготовку поправок в польское законодательство в отношении абортов инициировал фонд "Жизнь и семья". Как говорится на сайте фонда, гражданский проект "Остановить аборт", в рамках которого были разработаны соответствующие поправки, "устраняет евгеническую предпосылку, которая на практике означает отбор и разрешение на убийство детей с подозрениями на болезни или инвалидность".

Поддержка правящей партии

Законодательная инициатива фонда "Жизнь и семья" была внесена в польский сейм еще осенью 2017 года. Однако правящая партия "Закон и справедливость" (PiS) решила вынести ее на рассмотрение только сейчас - в разгар пандемии коронавируса и менее чем за месяц до президентских выборов. Для пресс-секретаря инициативы "Остановить аборт" Кайи Годек это решение имеет символическое значение, потому что теперь, по ее словам, "необходимость защитить жизнь стала еще острее".

Молния стала новым символом протеста против ужесточения закона об абортах в Польше

Партия "Закон и справедливость" поддерживает инициативу об ужесточении закона об абортах. "Евгенические аборты должны быть законодательно запрещены ", - заявил польский вице-премьер Яцек Сасин в преддверии дебатов в парламенте. Лидер PiS Ярослав Качиньский также несколько раз выражал свою поддержку. Если поправки в законопроект будут окончательно утверждены и женщинам придется вынашивать детей, у которых нет никаких шансов на выживание, младенцам, по словам Качиньского, можно будет "дать имя, окрестить и похоронить в полном соответствии с католической традицией".

Оппозиция считает законопроект отвлекающим маневром

Польская оппозиция считает спорный законопроект отвлекающим маневром. "Во времена, когда люди борются за свою жизнь, компании вынуждены объявлять о банкротстве, многие теряют работу и жилье, парламент собирается обсуждать проекты фанатиков", - возмущается Барбара Новацка, лидер одного из крупнейших оппозиционных объединений "Гражданская коалиция". Тем самым правящая партия хочет отвлечь внимание от таких насущных проблем, как отсутствие защитных масок и недостаток оборудования в больницах, считает Новацка.

Кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" Малгожата Кидава-Блонска выступает против ужесточения закона об абортах. "Мы, политики, должны гарантировать женщинам условия, в которых они чувствуют себя в безопасности. Мы возвращаемся к этому вопросу как минимум дважды в каждый легислатурный период, и каждый раз у женщин пытаются отнять право самостоятельно принимать это и без того непростое решение ", - говорит Кидава-Блонска.

Закон об абортах - спорная тема в Польше

Сотни тысяч польских женщин вынуждены делать аборты за границей

Закон об абортах - с 1989 года одна из главных тем всех избирательных кампаний в Польше. Особую актуальность она приобрела с 2015 года, когда к власти вернулись консерваторы из "Закона и порядка". В последние дни Польша была охвачена протестами против новой законодательной инициативы. В некоторых городах прошли "черные марши", участницы которых были одеты во все черное - в знак траура по своим репродуктивным правам. Одним из основных символов этих акций традиционно становятся металлические вешалки - именно их когда-то использовали женщины, чтобы самостоятельно избавиться от нежелательной беременности.

Действующий в Польше закон об абортах вынуждает многих женщин прерывать нежелательную беременность нелегально или за границей. В самой стране ежегодно проводится около 1000 легальных и, по оценкам правозащитных организаций, около 150 тыс. подпольных абортов.

"К женщинам относятся так, как будто у нас нет ни совести, ни морали, - возмущается в беседе с DW одна из организаторов акций протеста, писательница и феминистка Сильвия Чутник. - Нас используют как инструмент в различных политических играх".

Подавляющее большинство поляков выступает против ужесточения закона об абортах - об этом говорят результаты проведенных в стране опросов. В прошлом году, по данным Gazeta Wyborcza, более 50 процентов жителей высказались за разрешение на аборт до 12 недели беременности.

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