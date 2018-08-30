 Ударит ли пенсионная реформа по рейтингу Путина? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.08.2018

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Россия

Ударит ли пенсионная реформа по рейтингу Путина?

Президент РФ хотя и предложил смягчить пенсионную реформу, но поддержал повышение пенсионного возраста. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это может сказаться на популярности Путина.

Карикатура - Владимир Путин пилит ветвь, на которой сидит с надписью, рейтинг.

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    Президент РФ предложил смягчить пенсионную реформу, например, повысить женщинам возраст выхода на пенсию не на 8, а на 5 лет. Карикатурист Сергей Елкин о Путине в роли доброй горничной.

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    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

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    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

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    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионная реформа по-володински: а ну-ка, получи!

    Слова Вячеслава Володина на встрече с жителями Саратова о будущем пенсий в России вызвали резкую критику в стране. Карикатурист Сергей Елкин так понял спикера Госдумы.

    Автор: Владимир Дорохов


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"Спасает свой рейтинг": что думают немецкие эксперты о Путине и пенсионной реформе

 

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Комментарий: Путин о пенсиях, или Президент предпенсионного возраста

Владимир Путин подтвердил: повышению пенсионного возраста быть. Компенсацией станут неденежные льготы как при Ельцине - ведь денег нет, но Кремль держится. Мнение Ивана Преображенского. (29.08.2018)  

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

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"Спасает свой рейтинг": что думают немецкие эксперты о Путине и пенсионной реформе  

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