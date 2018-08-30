Ударит ли пенсионная реформа по рейтингу Путина?

Президент РФ хотя и предложил смягчить пенсионную реформу, но поддержал повышение пенсионного возраста. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это может сказаться на популярности Путина.
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