Угонщик освободил взятого в Полтаве заложника

В Украине мужчина, удерживающий в заложниках начальника уголовного розыска Полтавской области, освободил его и скрылся в лесу. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает украинская медиакомпания "Суспильне”. Решетиловский район Полтавской области, где исчез угонщик, перекрыт полицией, досматриваются все машины.

Из-за банального угона

Сообщение о том, что в Полтаве угонщик во время задержания взял в заложники сотрудника полиции и угрожает взорвать гранату, появилось в 9 часов утра. После переговоров он согласился обменять удерживаемого им сотрудника отдела уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, полицейский автомобиль и возможность покинуть место происшествия.

По данным украинских СМИ, злоумышленником является 32-летний, ранее дважды судимый Роман Скрипник. Он выдвинул единственное требование: за угон и взятие заложника не отправлять его снова в тюрьму.

Это уже второй инцидент в Украине с захватом заложников за сутки. Накануне злоумышленник захватил пассажирский автобус с людьми в Луцке. После почти 12 часов и разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским преступник освободил людей и сдался полиции. Никто не пострадал.

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