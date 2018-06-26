Убийственная эстетика национал-социализма (фотогалерея)

Убийственная эстетика национал-социализма

Белокурые красавцы

Культ красоты тела был одной из составляющих национал-социалистической идеологии. Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине кинодокументалист Лени Рифеншталь с командой из более 40 операторов сняла фильм "Олимпия". В нем Рифеншталь проводит параллели между античными атлетами и спортсменами нацистской Германии, которые у нее все, как на подбор, были белокурыми красавцами.