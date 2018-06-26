Убийственная эстетика национал-социализма (фотогалерея)

Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды.
Выставка дизайна "третьего рейха", открывшаяся в Нидерландах, вызвала острые споры. Можно ли просто представлять эстетику национал-социализма или нужно каждый раз специально объяснять ее чудовищность? Впрочем, эта эстетика саморазоблачительна. Выставка представляет ее как орудие пропаганды и показывает, какую роль дизайн сыграл в популяризации нацистской идеологии. Судите сами.
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