"Ты откуда?": Германия между расизмом и любопытством

Немецких граждан с темным цветом кожи продолжают постоянно спрашивать о том, кто они и откуда. А они из Германии - хотя многим в стране это сложно принять.
Когда Тахира Делла (Tahir Della) спрашивают, откуда он родом, Тахир честно и с баварским акцентом отвечает - "из Мюнхена". Там он родился в 1962 году. Последние несколько лет, правда, живет в Берлине, но именно в Мюнхене родился, вырос и сформировался как человек.
Ну, хорошо, Мюнхен - а изначально ты откуда, кто твои родители, спрашивают его. "Эти вопросы мне всегда задают, когда я с кем-нибудь знакомлюсь, - рассказывает Тахир. - Когда знакомятся немцы с белым цветом кожи, такие вопросы или вообще не задаются, или как-нибудь позже, после налаживания отношений".
Черный, немец, местный
Эти вопросы раздражают, признается Тахир, и попахивают расизмом. "Потому что за ними скрывается намного больше: под сомнение ставится само мое существование. Вроде, как это чернокожий может называть Германию родиной, не объясняя, почему, откуда и зачем он здесь?" Даже если все это продиктовано обычным любопытством, продолжает Тахир, важны те эмоции, которые такие вопросы вызывают у тех, к кому они обращены.
Тахир Делла уже больше 30 лет является активистом общественного движения чернокожих в Германии. Многие из них, как и сам Тахир, в последнее время делятся своим опытом в Twitter под хештегом #vonhier. Перевести его с немецкого можно как "отсюда" - то есть тот самый единственный ответ, который родившиеся в Германии чернокожие и должны отвечать на вопрос "откуда ты родом".
Неудачные вопросы Дитера Болена
Масла в огонь дискуссии подлила в конце февраля 2019 года неудачная выходка одного из участников знаменитого дуэта Modern Talking Дитера Болена (Dieter Bohlen). Он часто появляется на немецком телевидении в качестве председателя жюри одной музыкальной передачи, где выступают и дети. И вот после выступления 5-летней Мелиссы Болен начал допытываться у девочки, откуда она родом.
Название небольшого городка в Рурской области его не удовлетворило, и он спросил, откуда родом родители Мелиссы. Оттуда же, из Рурской области. "Ну, а их родители откуда?"- не унимался Болен. Наконец, присутствовавшая на шоу мама Мелиссы разъяснила, что ее родители приехали в Германию из Таиланда.
Это типичный случай, отмечает Тахир Делла, в Германии все еще не могут обойтись без всех этих вопросов, даже когда видят ребенка. "Болен просто не мог остановиться, потому что ситуация не укладывалась у него в голове, - констатирует Тахир. - Таким образом люди просто игнорируют реальность, которая заключается в том, что иммигранты являются частью немецкого общества".
Расизм - или сверхчувствительность?
Значит, вопрос "ты откуда?" можно считать проявлением расизма? Нет, это уж все-таки преувеличение, полагает журналистка Дюзен Теккаль (Düzen Tekkal): "Я не понимаю, почему вдруг простой вопрос начинает восприниматься как обидный. Мне задавали его множество раз, и я никогда не воспринимала его как расистский".
Дюзен не видит проблемы в том, что из-за внешности ее часто спрашивают о ее происхождении. Родители имеют курдские и езидские корни и приехали в ФРГ из Турции. "Многие участники дискуссии #vonhier слишком охотно примеряют на себя роль жертвы, все это кажется мне излишней чувствительностью", - говорит журналистка.
А вот если кто-то подвергается реальной дискриминации из-за своего происхождения - вот это расизм, поясняет Дюзен. Так что вместо того, чтобы культивировать свои обиды в интернет-чатах, лучше обратиться к реальным проблемам. "Например, к систематической дискриминации кандидатов с иностранными фамилиями при поиске съемного жилья", - напоминает Дюзен.
А вот Тахир Делла уверен, что одно связано с другим. Ведь владелец квартиры отказывает кандидату по той же причине, по которой и спрашивает о его происхождении, а именно - "из расистских предубеждений, из ощущения, что иностранцы на самом деле не являются частью Германии". Так что бороться, добавляет Тахир, надо и с дискриминацией, и с бытовым расизмом.
К таковому Тахир относит и тот факт, что в Германии к нему иногда обращаются по-английски. Напротив, в других странах - Франции, Нидерландах, США, также, как и в Испании и Италии, с ним заговаривают на языке страны. "В этом вопросе Германия отстает от современности", - заключил Тахир.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: