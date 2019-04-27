Тысячи человек протестовали в Ганновере против акции неонацистов

Тысячи демонстрантов вышли в субботу, 23 ноября, на улицы Ганновера (земля Нижняя Саксония) в знак протеста против неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ), практически одновременно проводившей в городе свою акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи".

Число митинговавших против НДПГ составило около 7 000 человек. Акция неонацистов собрала, по разным оценкам, от ста до 250 человек.

"Будем говорить громко и открыто: крайне правая агитация против журналистов... и свободы прессы - это атака на нашу демократию", - отметил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil).

Демонстрация против НДПГ проходила под девизом: "Bunt statt braun in Hannover" ("За разноцветное вместо коричневого в Ганновере"). Коричневый был цветом Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) в период нацистского режима в Германии.

Вайль выразил надежду, что "те, кто мирно выходят на улицы в поддержку критической журналистики, общественного вещания и свободы слова под девизом "bunt statt braun", ясно продемонстрируют: "Нас больше!"

Как уточняет AFP, полиция Ганновера 21 ноября сначала запретила акцию НДПГ, заявив, что она "несет непосредственную угрозу общественной безопасности".

Административный суд Ганновера однако 22 ноября рассмотрел протест НДПГ в отношении решения полиции, поданный в срочном порядке. Судья при этом постановил, что угроза - лишь "косвенная", чего недостаточно для запрета акции. В результате мероприятие было разрешено на условии того, что полиции были предоставлены более широкие полномочия налагать на демонстрантов определенные ограничения в случае нарушений с их стороны.

В середине июля немецкие бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ подали в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ ходатайство о лишении правоэкстремистской НДПГ государственного финансирования.

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