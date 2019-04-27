 Тысячи человек протестовали в Ганновере против акции неонацистов | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Тысячи человек протестовали в Ганновере против акции неонацистов

НДПГ провела в Ганновере акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи". В ответ на улицы города вышли тысячи противников неонацистов.

Демонстрация против неонацистов

Демонстрация против неонацистов

Тысячи демонстрантов вышли в субботу, 23 ноября, на улицы Ганновера (земля Нижняя Саксония) в знак протеста против неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ), практически одновременно проводившей в городе свою акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи".

Число митинговавших против НДПГ составило около 7 000 человек. Акция неонацистов собрала, по разным оценкам, от ста до 250 человек.

"Будем говорить громко и открыто: крайне правая агитация против журналистов... и свободы прессы - это атака на нашу демократию", - отметил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil).

Демонстрация против НДПГ проходила под девизом: "Bunt statt braun in Hannover" ("За разноцветное вместо коричневого в Ганновере"). Коричневый был цветом Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) в период нацистского режима в Германии.

Вайль выразил надежду, что "те, кто мирно выходят на улицы в поддержку критической журналистики, общественного вещания и свободы слова под девизом "bunt statt braun", ясно продемонстрируют: "Нас больше!"

Контекст

16 октября 1946 года в Нюрнберге был казнен Йоахим фон Риббентроп. А вслед за ним и другие нацисты. Как именно приводились в исполнение приговоры? (16.10.2019)

17 января Конституционный суд ФРГ должен вынести решение по иску о запрете правоэкстремистcкой Национал-демократической партии Германии. Независимо от вердикта ее лучшие времена позади. (16.01.2017)

Как уточняет AFP, полиция Ганновера 21 ноября сначала запретила акцию НДПГ, заявив, что она "несет непосредственную угрозу общественной безопасности".

Административный суд Ганновера однако 22 ноября рассмотрел протест НДПГ в отношении решения полиции, поданный в срочном порядке. Судья при этом постановил, что угроза - лишь "косвенная", чего недостаточно для запрета акции. В результате мероприятие было разрешено на условии того, что полиции были предоставлены более широкие полномочия налагать на демонстрантов определенные ограничения в случае нарушений с их стороны.

В середине июля немецкие бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ подали в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ ходатайство о лишении правоэкстремистской НДПГ государственного финансирования. 

Смотрите также:

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Ликующие массы

    В 1938 году во время очередного съезда НСДАП Союз немецких девушек (Bund Deutscher Mädel), женская молодежная организация в составе гитлерюгенда, показал массовое шоу, олицетворявшее единообразие, послушание и динамику. То есть те качества, которые Гитлер особенно ценил в молодежи. В "третьем рейхе" членство в гитлерюгенде фактически было обязательным для всех молодых "арийцев".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Белокурые красавцы

    Культ красоты тела был одной из составляющих национал-социалистической идеологии. Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине кинодокументалист Лени Рифеншталь с командой из более 40 операторов сняла фильм "Олимпия". В нем Рифеншталь проводит параллели между античными атлетами и спортсменами нацистской Германии, которые у нее все, как на подбор, были белокурыми красавцами.

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Самый большой стадион

    Пришедшие к власти в 1933 году национал-социалисты решили использовать Олимпийские игры 1936 года в целях пропаганды режима. Был построен гигантский спортивный комплекс с новым олимпийским стадионом вместительностью 110 тысяч человек. Этот гигантизм и грандиозное шоу открытия Олимпиады должны были продемонстрировать всему миру величие "третьего рейха".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Гигантомания в камне

    Городом партийных съездов НСДАП Гитлер объявил Нюрнберг: он был идеальным местом для того, чтобы продемонстрировать связь идеологии нацизма с имперским прошлым Германии. На территории площадью 11 кв. километров построили монументальный комплекс. Его архитектура была предназначена восхищать и пугать. Строился комплекс так, чтобы все взоры были устремлены на центральную трибуну, где сидел "фюрер".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сверхчеловек без лица

    В Нюрнберге проходил и съезд НСДАП, о котором снят знаменитый пропагандистский фильм "Триумф воли". Вермахт представлен в нем в соответствии с идеалами национал-социализма - смелым, решительным и преданным вождю. Одной из целей нацисткой идеологии было создание нового человека - точнее, сверхчеловека, солдата "тысячелетнего рейха", который должен был завоевать "жизненное пространство".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сувениры из Дахау

    Дизайн "третьего рейха" даже на бытовом, китчевом уровне - это идеология. Неудавшийся художник Гитлер видел одну из своих миссий в том, чтобы развить новый, "правильный" немецкий вкус. Эти фарфоровые фигурки девушки в традиционном народном наряде и немецкой овчарки были изготовлены на фабрике художественного фарфора недалеко от Мюнхена. Работали на ней заключенные концлагеря Дахау.

  • Дизайн третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Знаки различия смертников

    Аккуратно выполненный стенд показывает, какие знаки различия носили в нацистских концлагерях заключенные. Охранники СС должны были сдавать экзамен на знание этих различий. Страшная "наглядная агитация"...

    Автор: Анна Тендитная


Смотреть видео 02:49

Правые популисты против "негатива" в немецкой истории

Контекст

Убийственная эстетика национал-социализма

Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды. (18.09.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Правые популисты против "негатива" в немецкой истории  

Мемориал Бухенвальд - дань памяти узникам нацистских концлагерей  

Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости  

Также по теме

Deutschland NPD zerstörtes Wahlplakat Symbolbild

Телеканал в ФРГ вправе не показывать предвыборный ролик праворадикалов 27.04.2019

В агитационном ролике Национал-демократической партии Германии "живущие в ФРГ иностранцы выставлены в злостно-предосудительном свете", пояснил административный суд. На этом основании канал был вправе не давать эфир.

Реклама

Самые читаемые

Der Spiegel сомневается в версии Браудера об "убийстве" Магнитского  

Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей  

The New York Times сообщила о фальсификации РФ вмешательства Киева в выборы в США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно