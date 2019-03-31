Тысячи человек в Германии вышли на акции в поддержку спасателей беженцев

Участники акций, организованных движением Seebrücke, выступают против криминализации деятельности спасателей мигрантов в морях.
В Германии в субботу, 6 июля, проходят акции против криминализации деятельности спасателей беженцев в морях. Демонстрации и пикеты запланированы более чем в 90 немецких городах в нескольких федеральных землях, заявили организаторы - международное движение Seebrücke.
Кроме того, Seebrücke организовало подобные мероприятия в испанской Валенсии и австрийской Вене. Еще одна акция запланирована на 7 июля в городе Гетария в Стране Басков в Испании. По информации организаторов, в мероприятиях 6 июля участвуют в общей сложности не менее 30 тысяч человек, из них 8 тысяч - в Берлине и вдвое меньше - в Гамбурге.
В Детмольде в земле Северный Рейн - Вестфалия около 400 демонстрантов выступили с призывом "прекратить смерти в Средиземном море". Аналогичные высказывания звучали и в Бремене, где, по данным полиции, на акцию пришли около тысячи человек. В Кельне протестующие у генерального консульства Италии призывали, в числе прочего, "строить мосты вместо стен", а также проявить "солидарность с беженцами, которыми страдают от последствий кораблекрушений". По данным Seebrücke, в Средиземном море тонет каждый шестой беженец, пытающийся пересечь его.
Капитан Карола Ракете привезла спасенных беженцев в Италию
29 июня на итальянском острове Лампедуза была задержана капитан спасательного корабля "Sea-Watch 3" Карола Ракете (Carola Rackete). Немку поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она вопреки запрету привела в порт судно с мигрантами, спасенными в Средиземном море. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту корабля Sea-Watch 3 находились более 40 человек.
2 июля Ракете освободили. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что капитана вышлют из страны. При этом юридические последствия для немки еще не миновали. На 9 июля запланированы слушания по обвинениям в адрес капитана в содействии нелегальной миграции.
В свою очередь, Ракете намерена подать в суд на итальянского министра за клевету. Она также раскритиковала бездействие немецких властей и, в частности, министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). По словам капитана, глава МВД ФРГ не обратил внимания на предложение немецких коммун, которые заявили о готовности принять мигрантов, спасенных экипажем "Sea-Watch 3" в Средиземное море.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: