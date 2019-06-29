 Тысячи немцев ежегодно становятся жертвами жары | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2019

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Европа

Тысячи немцев ежегодно становятся жертвами жары

Зоны аномальной жары, посещающие Германию, приводят к многочисленным жертвам. 30 июня ожидаются рекордные 39 градусов.

В Тулузе столбик термометра поднялся до 37 градусов

Тысячи жителей Германии ежегодно становятся жертвами периодов жары. Таковы данные немецкого института Роберта Коха, о которых в субботу, 29 июня, сообщает агентство dpa. "Особому риску подвергаются люди старше 75 лет", - сообщил представитель института Матиас ан дер Хайден (Matthias an der Heiden), участвовавший в работе над исследованием о последствиях жаркой погоды.

Контекст

Только самая северная федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, по первым оценкам, понесла убытки в 422 миллиона евро, Саксония - в 308 миллионов. (11.08.2018)

Этим летом от жары и засухи пострадали многие страны Европы, в том числе Россия. В Германии аграрии осознали: из-за изменения климата придется иначе хозяйствовать. (01.09.2018)

В частности, жертвами пиковых температур в необычайно жарком 2003 году в Германии стали 7600 человек. Полных данных за 2018 год пока нет, но в одном только Берлине перегрев привел к смерти 490 человек. Необычайная жара, установившаяся сейчас в Европе, тоже приведет к многочисленным жертвам, предупреждают эксперты.

Во Франции в субботу был установлен температурный рекорд - 45,9 градуса Цельсия. С четверга, 27 июня, вследствие аномальной жары там погибло три человека.

В воскресенье в Германии ожидается до 39 градусов, медики предупреждают об опасности для здоровья и советуют избегать полуденного солнца. После рекордно жаркого воскресенья температура пойдет на убыль, утверждают метеорологи.

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  • Броккен

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    Абсолютный рекорд для Германии был установлен в 2015 году и составляет 40,3 градуса. В качестве альтернативы можно отправиться куда-нибудь в горы, где нынешняя погода переносится легче - например, на гору Броккен в регионе Гарц.

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  • Гамбург

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  • BdT Erdmännchen mit Eistorte (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

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    Сурикатов в Ганноверском зоопарке в эти жаркие дни балуют фруктовым мороженым.

  • Зондерсгаузен

    Июньская жара в Германии - 2019

    Если есть время, многие предпочитают спасаться от жары в тени около озер, прудов и рек - например, в тюрингском Зондерсгаузене.

  • Ганновер

    Июньская жара в Германии - 2019

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  • Цешдорф

    Июньская жара в Германии - 2019

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  • Мюнхене

    Июньская жара в Германии - 2019

    Теперь вновь заглянем в баварскую столицу - в один из мюнхенских бассейнов. Жара и прыжки в воду - очень даже приятное сочетание.

  • Нижняя Саксония

    Июньская жара в Германии - 2019

    Надувная лодка и прохлаждающийся лодочник на речке Лайне в Нижней Саксонии.

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    Июньская жара в Германии - 2019

    В Дюссельдорфе - тоже жарко.

  • Гессен

    Июньская жара в Германии - 2019

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  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

    В ожидании захода солнца после жаркого дня в Берлине на холме Драхенберг.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

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  • Эдерзе

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Июньская жара в Германии - 2019

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