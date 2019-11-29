 Тысячи активистов блокируют угольные карьеры на востоке Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2019

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Германия

Тысячи активистов блокируют угольные карьеры на востоке Германии

Акцию проводит движение гражданского неповиновения Ende Gelände. Участники мероприятия стекаются из Дрездена, Лейпцига и Берлина.

Карьер по добыче бурого угля в Лаузице

Карьер по добыче бурого угля в Лаузице

Около 4000 членов движения гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё") в субботу, 30 ноября, выдвинулись к карьеру по добыче бурого угля в Лаузице и буроугольному бассейну под Лейпцигом на востоке Германии. Активисты блокируют инфраструктуру по добыче сырья, требуя незамедлительного прекращения работ и системных изменений.

Как сообщили в пресс-службе альянса, различные группы участников прибывают из Дрездена, Лейпцига и Берлина. Одновременно запланированы многочисленные демонстрации молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) и экологических ассоциаций.

"Мы решительно требуем немедленного прекращения добычи угля", - отметил представитель Ende Gelände Джонни Паркс.

"Мы переживаем критический момент, окно возможностей для прекращения климатического кризиса быстро закрывается. Но у нас все еще есть надежда: сегодня мы берем ситуацию с отказом от угля в свои руки и своими телами блокируем этот путь разрушения", - подчеркнул он.

Протесты вокруг Рейнского буроугольного бассейна

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В середине июня забастовка Fridays For Future прошла возле Рейнского буроугольного бассейна. Несколько тысяч молодых людей прошли маршем к деревне Кайенберг, жители которой в ближайшие годы будут переселены в другие места в связи с расширением площади угольной добычи. К участникам движения Fridays for Future присоединились сторонники Ende Gelände.

Новая волна масштабных протестов в защиту климата прокатилась по всему миру 29 ноября. Акции состоялись в Австралии, Японии, в европейских странах, в частности, Германии. К мероприятиям присоединились сотни тысяч человек.

В начале года в ФРГ была принята программа по полному отказу от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии к концу 2038 года.

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  • Церковь на автомобильной платформе

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    Больше повезло церкви в саксонской деревне Хойерсдорф. Построенное 750 лет назад здание в 2008 году перевезли в соседний городок Борна. На своем пути церковь длиной 14, шириной 8,9, высотой 19 метров и весом 600 тонн преодолела два моста и два железнодорожных переезда.

  • Роторный экскаватор и ветряные электрогенераторы на заднем плане

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    На смену старым приходят новые технологии

    В производстве электричества место угля, нефти и атома постепенно занимают возобновляемые источники. Из них в 2018 году в Германии было выработано более 40 процентов электроэнергии. В альтернативной энергетике в стране занято около 280 тысяч человек.

  • Мужчина катается на гидроцикле на озере

    В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

    Озера вместо карьеров

    Так может выглядеть будущее. В Восточной Германии многие бывшие угольные карьеры затоплены и превращены в зоны отдыха. В ближайшие годы в регионе Лаузиц появится самая крупная в Европе сеть связанных друг с другом озер, что наверняка порадует любителей водных видов спорта.

    Автор: Фридель Таубе, Сергей Гуща


Смотреть видео 02:52

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?

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В Германии заканчивается эпоха добычи бурого угля

Ни в одной другой стране мира не добывают так много бурого угля как в Германии. Для этого сносят деревни и вырубают леса, что является дополнительными аргументами противников угледобычи в стране.  

Ссылки в интернете

Лаузиц на карте Google

Деревня Кайенберг на карте Google

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?  

Германия заменит уголь возобновляемыми источниками энергии и российским газом?  

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