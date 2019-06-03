 Туск заверил Зеленского в поддержке Украины со стороны ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 05.06.2019

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Европа

Туск заверил Зеленского в поддержке Украины со стороны ЕС

Европа не может быть в безопасности без безопасности в Украине, заявил председатель Совета ЕС Туск по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Президент Украины призвал ЕС усилить санкции против России.

Владимир Зеленский и Дональд Туск в Брюсселе

Владимир Зеленский и Дональд Туск в Брюсселе

Председатель Совета Евросоюза Дональд Туск обещал, что ЕС будет и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. "Европа не может быть в безопасности без безопасности в Украине. Проще говоря, не может быть Европы без Украины. Украина может рассчитывать на ЕС, как и всегда. Мы являемся и останемся вашим лучшим другом и верным союзником", - сказал Туск на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 5 июня.

Со своей стороны Зеленский поблагодарил Евросоюз за "непоколебимую поддержку" Украины и призвал Брюссель усилить санкции против России с целью "вернуть мир в Украину".

Контекст

Как в ПАСЕ могут изменить регламент, и почему это может привести к новому кризису Совета Европы, в интервью DW объяснил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. (02.06.2019)

В эксклюзивном интервью DW Михаил Саакашвили, вернувшийся в Украину, рассказал о кредите доверия к Зеленскому, конфликте с Порошенко, своих политических планах и ошибках. (30.05.2019)

Зеленский также сообщил, что в ходе встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини было решено усилить совместное давление на Москву с целью добиться освобождения арестованных в России украинских моряков и других украинских заключенных.

Непризнание аннексии Крыма

Новый президент Украины поблагодарил Могерини за неослабевающее внимание к вооруженному конфликту в Донбассе и твердую политику непризнания российской аннексии Крыма.

Владимир Зеленский и Дональд Туск проведут еще одну встречу в ходе саммита ЕС - Украина, который состоится 8 июля в Киеве.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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