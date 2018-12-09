Турция призвала расследовать убийство Хашогги согласно международному праву

Анкара призвала расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в рамках международного права. Такое расследование "полностью соответствовало бы интересам мирового сообщества", заявил агентству Reuters в понедельник, 10 декабря пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.

Саудовские власти оказывают недостаточное содействие расследованию убийства и, по всей видимости, не заинтересованы в его раскрытии, заявил Алтун. Он выразил разочарование тем, что Эр-Рияд отказался выдать властям Турции двух мужчин, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Этот отказ будет выгоден критикам, обвиняющим Саудовскую Аравию в нежелании выдавать убийцу, заявил пресс-секретарь турецкого президента.

Накануне глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр отклонил требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана экстрадировать двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Ранее суд в Стамбуле выдал ордера на арест бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири, которые, по версии турецких следователей, участвовали в организации убийства Хашогги. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналиста задушили, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца бен Сальмана к преступлению.

США, Германия и Франция ввели санкции в отношении более 15 саудовцев, которые, по данным расследования, причастны к убийству журналиста. Аль-Катани числится среди 17 граждан Саудовской Аравии, оказавшихся в санкционном списке США. 10 декабря стало известно, что санкции против 17 саудовцев, предположительно причастных к убийству Хашогги, ввела и Литва.

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