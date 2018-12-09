 Турция призвала расследовать убийство Хашогги согласно международному праву | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2018

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Европа

Турция призвала расследовать убийство Хашогги согласно международному праву

В международном расследовании убийства саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги заинтересованы многие страны, заявил пресс-секретарь президента Турции.

Акция у посольства Саудовской Аравии в Париже, октябрь 2018 года

Акция у посольства Саудовской Аравии в Париже, октябрь 2018 года

Анкара призвала расследовать убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в рамках международного права. Такое расследование "полностью соответствовало бы интересам мирового сообщества", заявил агентству Reuters в понедельник, 10 декабря пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.

Саудовские власти оказывают недостаточное содействие расследованию убийства и, по всей видимости, не заинтересованы в его раскрытии, заявил Алтун. Он выразил разочарование тем, что Эр-Рияд отказался выдать властям Турции двух мужчин, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Этот отказ будет выгоден критикам, обвиняющим Саудовскую Аравию в нежелании выдавать убийцу, заявил пресс-секретарь турецкого президента.

Контекст

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

Накануне глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр отклонил требование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана экстрадировать двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Ранее суд в Стамбуле выдал ордера на арест бывшего старшего советника принца Сауда аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмада аль-Ассири, которые, по версии турецких следователей, участвовали в организации убийства Хашогги. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель газеты The Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для женитьбы на гражданке Турции. В генпрокуратуре Турции считают, что журналиста задушили, а его тело расчленили и уничтожили. Саудовская Аравия отрицает причастность наследного принца бен Сальмана к преступлению.

США, Германия и Франция ввели санкции в отношении более 15 саудовцев, которые, по данным расследования, причастны к убийству журналиста. Аль-Катани числится среди 17 граждан Саудовской Аравии, оказавшихся в санкционном списке США. 10 декабря стало известно, что санкции против 17 саудовцев, предположительно причастных к убийству Хашогги, ввела и Литва.

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    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

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Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

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Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

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Саудовская Аравия не выдает своих граждан, заявил министр иностранных дел аль-Джубейр, прокомментировав выдачу Турцией ордеров на арест двух человек из близкого окружения наследного принца.

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По данным турецкой газеты Hürriyet, Мухаммед бен Сальман в беседе с братом отдал указание заставить журналиста The Washington Post "замолчать как можно скорее".

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