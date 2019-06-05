Турция готовится получить из РФ новые компоненты ЗРК C-400

Россия готовится отправить в Турцию компоненты второй батареи зенитных ракетных комплексов С-400. Как сообщило в понедельник, 26 августа, турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара, Анкара ожидает прибытие этого груза во вторник, 27 августа. Первый груз, состоящий из компонентов этой системы ПВО, прибыл в Турцию 12 июля.

Покупка российской системы ПВО привела к серьезным разногласиям между Анкарой и Вашингтоном. В США опасаются, что одновременное использование Турцией российского ЗРК и американских истребителей F-35 позволит Кремлю получить доступ к секретной информации НАТО.

Поскольку президент Туркции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на предостережения и угрозы из Вашингтона, не отказался от сделки с Россией, сумма которой составляет 2,5 млрд долларов, США исключили своего партнера по НАТО из программы разработки истребителей F-35. Однако введения каких-либо иных санкций против Турции в этой связи со стороны Вашингтона пока не последовало.

Турция - единственная страна-член Североатлантического Альянса, которая собирается использовать этот ЗРК.

ЗРК С-400 "Триумф"

С-400 "Триумф" - зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 километров, принятые на вооружение в 2007 году. Они мобильны и состоят среди прочего из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких зенитных ракетных комплексов, у каждого из которых имеется до 12 пусковых установок. В последние годы их получают на вооружение все больше российских воинских частей, в том числе в аннексированном Крыму и в Калининградской области.

Во вторник турецкий лидер Эрдоган должен встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что они совместно посетят Международный авиакосмический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском. Ожидается, что одной из темой переговоров двух лидеров станет урегулирование сирийского конфликта.

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