Туристы из России о впечатлениях от Грузии: Страхи - от незнания

"Здравствуйте", - привествует меня таксист. Навигатор в машине показывает имена пассажиров на грузинском, но "поверните направо" произносит на чистейшем русском. Навигатор, разумеется, запрограммирован в Москве, а не в Калифорнии.

"Да, бесплатно", - отвечает администратор гостиницы на просьбу о замене номера. "Конечно", - произносит официант в баре через дорогу от места в Тбилиси, где вот уже неделю продолжаются протесты против правительства, которое, по мнению протестующих, распродает их родину олигархам из России. Той самой России, туристы из которой тратят в Грузии сотни миллионов евро в год и возвращаются домой в полном восторге. Русофобия? Какая русофобия, о чем вы?

Россияне мало знают о Грузии

Но увы. С 8 июля прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено - снова. Российским туроператорам поручено приостановить продажу путевок, а правительству - эвакуировать граждан РФ на родину. Потому что, по словам депутатов Государственной думы, россиянам в Грузии грозит опасность.

Вид на Тбилиси

Сами россияне, опрошенные DW в центре Тбилиси, в ответ на вопрос об опасностях проведения отпуска в Грузии, сначала задумываются, а потом начинают нервно хихикать и перечислять - да, угрозы действительно есть. Первая - огромные порции в ресторанах, другая - вино. А еще, добавляет туристка из Петербурга, сидя на открытой террасе в старом городе, угрозу могут представлять "горячие кавказские мужчины". Подруги дружно хохочут.

Можно провести день в столице страны с населением меньше, чем в Санкт-Петербурге, и территорией, меньшей чем Краснодарский край; можно опросить два десятка туристов из Москвы, Новосибирска и Владивостока; можно объехать все достопримечательности Грузии - и не услышать от гостей ничего плохого о местных жителях. Наоборот, по меткому выражению одного из туристов из Петербурга, главная опасность заключается не в Грузии, а в том, что россияне мало о ней знают, и что скоро опять будут лишены возможности быстро и недорого приехать сюда.

Политические страсти в Грузии и ответ Москвы

Да, некоторые особо идейные участники митинга у парламента предпочитают давать интервью не на русском, а на английском. Да, они говорят, что после войны с Россией "забыли русский язык". Да, особо решительные носят футболки с портретом Владимира Путина и говорят, что ждут в гости только тех россиян, которые согласны с утверждением о том, что Россия оккупировала 20 процентов территории Грузии - Абхазию и Южную Осетию. И что те, кто оправдывает действия российских властей, могут ехать на отдых в другие страны.

Участники акции протеста в Тбилиси, 21 июня

Но это митинг и политика, а стоит отойти чуть в сторону - и услышишь совсем другие голоса. "Нас это не касается, потому что мы понимаем, что простые туристы не отвечают за действия правительства. И вообще, гость в Грузии - это нечто сакральное", - говорит Мадлен Аненко, менеджер винного магазина в старом городе. 80 процентов ее клиентов - из РФ, потому что в России "нет такого вина, какое есть в Грузии".

Мадлен Аненко

Таких политических страстей в России, впрочем, тоже нет. И представить себе штурм парламента РФ разбушевавшейся толпой из-за того, что иностранный депутат сел в кресло спикера Госдумы, трудно. Но Грузия не была бы Грузией без своих эмоций. А эмоции здесь иногда хлещут через край.

Акции протеста у стен парламента, нападение на съемочную группу российского государственного телеканала и резкие заявления президента Грузии Зурабишливи, обвинившей Россию в организации беспорядков в Тбилиси и назвавшей ее "врагом и оккупантом", стали поводом для ассиметричного ответа из Москвы. И он, судя по первым оценкам, обойдется Грузии в сотни миллионов долларов упущенной прибыли.

Разгон акции протеста у парламента Грузии, 21 июня

Россия - ключевая страна для въездного туризма в Грузию

Просьба DW об интервью, отправленная в Национальную ассоциацию туризма Грузии, осталась без ответа - там, похоже, решают сейчас совсем другие проблемы. За первые пять месяцев 2019 года доходы от иностранных туристов, посетивших страну, превысили 1,1 млрд долларов, что почти на 10% выше, чем за аналогичный периода в прошлом году.

Россия - ключевая страна для въездного туризма в Грузию, в силу языка, цен и истории. Стартовавшая на днях стихийная кампания в соцсетях с призывом к гражданам России несмотря на политическое обострение приезжать в Грузию окольными путями выглядит как акт отчаяния, ведь именно наличие прямых авиарейсов - первейший залог массового туризма.

Уже сейчас, невзирая на все восторженнее отзывы туристов из России, приезжих в старом городе стало заметно меньше. Потому что люди боятся ехать. "Этот страх - от незнания", - отмечает туристка из Москвы, объехавшая год назад с семьей Грузию вдоль и поперек за три недели и в этом году приехавшая опять.

В кабине фуникулера, перемещающего туристов из центра Тбилиси в парк на горе Мтацминда, она не одна, две трети пассажиров говорят по-русски. Главная тема для обсуждения - панические звонки от родственников из России, насмотревшихся телевизионных новостей и теперь опасающихся за жизнь своих близких.

Случайная попутчица из Петербурга рассказывает о том, как какие-то незнакомцы подвезли ее из аэропорта в город совершенно бесплатно. А еще - что она перед отъездом завела аккаунт в Instagram и пишет в нем обо всех своих впечатлениях от поездки. Чтобы друзья в России увидели настоящую Грузию. И не боялись ее.

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