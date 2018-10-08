Турагентство ГРУ приглашает в тур по европейским шпилям

Петров - это Мишкин, а Боширов - Чепига. Данные о подозреваемых в отравлении Скрипалей говорят о причастности ГРУ к преступлению. Карикатурист Сергей Елкин о развалившейся легенде.
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