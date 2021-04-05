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Туберкулез

Туберкулез является инфекционным заболеванием, которое обычно поражает легкие.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия входит в список из 22 стран, где наиболее остро стоит проблема туберкулеза, в том числе с лекарственной устойчивостью, трудно поддающегося терапии при помощи известных медикаментов.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***A screenshot of an Instagram post published on March 15, 2021, showing an undated photo of Russian opposition politician Alexei Navalny in an unknown location. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Навального перевели в медсанчасть колонии 05.04.2021

По словам Алексея Навального, три человека из его отряда за последние дни были госпитализированы с диагнозом туберкулез.
Scanning electron micrograph of Mycobacterium tuberculosis bacteria, which cause TB. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

На фоне ковида в Беларуси забывают о проблеме туберкулеза 24.03.2021

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. DW - о том, как часто такой диагноз ставят в Беларуси, методах лечения и проблемах, с которыми сталкиваются заболевшие.
29.01.2020, Österreich, Wien: Im Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien werden Laboruntersuchungen zur Abklärung des Coronavirus vorgenommen. Foto: Hans Punz/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкие эксперты опасаются роста смертей от туберкулеза из-за коронавируса 24.03.2020

По оценке ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают 10 млн человек. У многих из них нет доступа к необходимым медицинским услугам, обеспокоена германская Ассоциация помощи больным лепрой и туберкулезом.
Scanning electron micrograph of Mycobacterium tuberculosis bacteria, which cause TB. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Новое лекарство против туберкулеза 22.09.2019

Туберкулез остается и в XXI веке опасной болезнью. Его возбудитель - палочка Коха - быстро вырабатывает резистентность. Но появился препарат для лечения особо сложных случаев.

Диагностика туберкулеза с помощью смартфона – как это работает? (19.04.2017) 19.04.2017

Жизнь без смартфона для многих невозможна. Звонки, интернет, видео, музыка, фотографии… На самом деле смартфоны могут гораздо больше. Ученые создали мини-лабораторию, которая подключается к смартфону и проводит диагностику болезней. Вот как это работает!
ARCHIV 2001++++++ Mikroskopische Aufnahme von Tuberkel-Bakterien im Phasenkontrast, Maßstab 1360:1. (c) picture-alliance/dpa/Klett/A. Jung

День борьбы с туберкулезом: в РФ распространены самые опасные формы 24.03.2016

В регионах РФ часто встречается сочетание трудно излечимого туберкулеза с ВИЧ на фоне наркозависимости. Из-за перерывов в лечении туберкулез вырабатывает устойчивость к лекарствам.
25.11.2015 **** Bildunterschrift:A man undergoes a VIH test during the 'Test In The City' operation, a free HIV test in Monaco, on November 25, 2015 in Monaco. AFP PHOTO / VALERY HACHE / AFP / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/V. Hache

В России разрабатывают новую стратегию борьбы с ВИЧ 01.12.2015

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. DW анализирует перспективы сотрудничества российского государства и НКО по противодействию эпидемии.
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За 8 месяцев в РФ выявлены почти 42 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 30.10.2013

По данным Росстата, за восемь месяцев 2013 года в России обнаружены 41,94 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции. Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита, обнаружена, в частности, у почти 600 детей.
Mobiles Labor abgebildet, das zur Diagnose von Tuberkulose-Kranken in unterwegs ist Bild: DW/Olexandr Sawizki, Kiew, Ukraine,

По Киеву прокатился "флюорограф на колесах" 29.03.2013

В конце марта по улицам столицы Украины разъезжала передвижная медлаборатория. О необходимости проведения акции по профилактике туберкулеза - в сообщении DW.
Tadschikistan Lage in Berg-Badachschan Foto: DW-Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinov 31.07.2012

Немецкий министр: Наши проекты в Бадахшане приостановлены 04.09.2012

Министр развития ФРГ Дирк Нибель в интервью DW рассказал, что проекты в Горном Бадахшане остановлены и объяснил, почему Душанбе и Бишкек не достигнут всех "целей тысячелетия".
In einem tadschikischen Krankenhaus, Foto DW/Gaslim Fashutdinov März 2010

Как Германия помогает Таджикистану бороться с туберкулезом 24.03.2011

Семь тысяч случаев заболевания туберкулезом были зафиксированы в Таджикистане в минувшем году. Причиной тому врачи называют социально-экономическое положение граждан. Бороться с туберкулезом Таджикистану помогает ФРГ.
Prisoners in a cell at Moscow's 18th-century Butyrka prison talk to officials and a visiting British delegation, Wednesday, June 5, 2002. A Russian human rights group is trying to import a progressive innovation from Britain to help rectify the overcrowding, corruption and disease rampant in Russia's penal system: volunteer groups of regular citizens to monitor conditions in jails and serve as advocates for prisoners' rights. (AP Photo/Mikhail Metzel)

Генпрокуратура: В российских тюрьмах почти нет физически здоровых заключенных 11.08.2010

В тюрьмах России более 90 процентов заключенных страдают от болезней и инфекций, в том числе таких как туберкулез, гепатит или ВИЧ. Основная причина - плохое финансирование пенитенциарной медицины.
Das Logo von Ärzte ohne Grenzen, aufgenommen am Freitag (17.07.2009) in Berlin auf einer Pressekonferenz zur Jahresbilanz des Vereins. Die Jahreseinnahmen der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen betrugen 2008 44,1 Millionen Euro und haben sich damit um 28 Prozent erhöht. Foto: Jens Kalaene dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

"Врачи без границ": При президенте-медике нам в Туркмении места не нашлось 22.12.2009

Последняя международная гуманитарная организация "Врачи без границ", работавшая в Туркмении, покидает страну. В интервью Deutsche Welle представитель организации рассказал об основных причинах данного решения.
Frank Dörner, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Von Christiane Winje Medien- und Öffentlichkeitsarbeit / Communications Aerzte ohne Grenzen am 6.3.2009 zugeschickt.

"Врачи без границ" прекращают работу в Туркмении 18.12.2009

Международная организация "Врачи без границ" объявила о прекращении работы в Туркмении. Причина - в систематическом отклонении властями страны предлагаемых организацией проектов.
- archiv - The tubercle bacilli as Robert Koch saw them under the microscope. Nearly one out of every three people in the world are infected with this bacilli. Without the use of the DOTS strategy, the bacilli will become increasingly resistant to modern anti-TB medicines.(AP-Photo/HO.1997)

Французские медики предложили новый подход к лечению туберкулеза 14.07.2009

Статистика заболеваемости туберкулезом выглядит удручающе: инфекция получает все более широкое распространение, растет доля резистентных штаммов. Новый подход к решению проблемы предложили теперь французские ученые.
Der Kölner Armenarzt Herbert Breker misst im Behanldungszimmer der Malteser Migranten Medizin in Köln den Puls einer Patientin, 26.2.09, Dennis Stute, dw

В Беларуси туберкулез трудно поддается лечению 24.03.2009

Беларусь в списке 18 стран Европы, особо обремененных проблемой туберкулеза. В стране используются европейские методы, но о создании системы, при которой все больные могли бы получать качественное лечение, говорить рано.
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