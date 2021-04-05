Туберкулез

Диагностика туберкулеза с помощью смартфона – как это работает? (19.04.2017)

Жизнь без смартфона для многих невозможна. Звонки, интернет, видео, музыка, фотографии… На самом деле смартфоны могут гораздо больше. Ученые создали мини-лабораторию, которая подключается к смартфону и проводит диагностику болезней. Вот как это работает!