Туберкулез является инфекционным заболеванием, которое обычно поражает легкие.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия входит в список из 22 стран, где наиболее остро стоит проблема туберкулеза, в том числе с лекарственной устойчивостью, трудно поддающегося терапии при помощи известных медикаментов.
Жизнь без смартфона для многих невозможна. Звонки, интернет, видео, музыка, фотографии… На самом деле смартфоны могут гораздо больше. Ученые создали мини-лабораторию, которая подключается к смартфону и проводит диагностику болезней. Вот как это работает!