Троянский конь вновь готов распахнуть свои двери (фото)

Штендаль • Существовал ли тот самый легендарный троянский конь в античные времена на самом деле? Об этом можно только догадываться, но в наши времена троянских коней, сделанных по образцу, описанному Гомером, по всему миру - более полутора десятков. Во всяком случае, столько насчитал один из немецких специалистов по истории Трои Райнхард Витте (Reinhard Witte). Один из них находится в федеральной земле Саксония-Анхальт в городе Штендале.

Как отмечает агентство dpa, этот конь появился здесь в 2003 году после большой выставки в Ганновере, для которой был изготовлен. Экспозиция была целиком посвящена античной Трое - древнему городу-крепости в Малой Азии, осада которого описывается в поэме Гомера "Илиада".

Памятник Иоганну Иоахиму Винкельману в Штендале

Музей Винкельмана в Штендале

Почему Штендаль? В этом немецком городе в семье простого сапожника родился Иоганн Иоахим Винкельман (Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768) - основоположник современных представлений об античном искусстве и археологии. На родине этого немецкого искусствоведа работает Музей Винкельмана (Winckelmann-Museum Stendal), около которого и стоит троянский конь.

Музей Винкельмана в Штендале

Сначала предполагалось, что простоит он здесь, в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт , лишь несколько лет, так как дерево - материал не вечный. Однако 15-метровый конь, внутри которого и стар, и млад могли почувствовать себя настоящими ахейцами, быстро стал очень популярной туристической достопримечательностью. Лишаться его не захотели.

Троянский конь из фильма "Троя" 2004 года

Некоторое время назад деревянная конструкция пришла в негодность. Пришлось задуматься о реконструкции и начать поиск средств. Сейчас работы почти завершены. Троянский конь вновь распахнет свои двери для посетителей уже в апреле.

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