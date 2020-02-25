 Троянский конь вновь готов распахнуть свои двери (фото) | Кадр дня | DW | 26.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Троянский конь вновь готов распахнуть свои двери (фото)

Почувствовать себя данайцем можно будет в небольшом городе Штендале в немецкой земле Саксония-Анхальт. Здесь завершают ремонт 15-метрового троянского коня.

Троянский конь в Штендале в феврале 2020 года

Троянский конь в Штендале в феврале 2020 года

Штендаль • Существовал ли тот самый легендарный троянский конь в античные времена на самом деле? Об этом можно только догадываться, но в наши времена троянских коней, сделанных по образцу, описанному Гомером, по всему миру - более полутора десятков. Во всяком случае, столько насчитал один из немецких специалистов по истории Трои Райнхард Витте (Reinhard Witte). Один из них находится в федеральной земле Саксония-Анхальт в городе Штендале.

Как отмечает агентство dpa, этот конь появился здесь в 2003 году после большой выставки в Ганновере, для которой был изготовлен. Экспозиция была целиком посвящена  античной Трое - древнему городу-крепости в Малой Азии, осада которого описывается в поэме Гомера "Илиада".

Памятник Иоганну Иоахиму Винкельману в Штендале

Памятник Иоганну Иоахиму Винкельману в Штендале

Музей Винкельмана в Штендале

Почему Штендаль? В этом немецком городе в семье простого сапожника родился Иоганн Иоахим Винкельман (Johann Joachim Winckelmann, 1717-1768) - основоположник современных представлений об античном искусстве и археологии. На родине этого немецкого искусствоведа работает Музей Винкельмана (Winckelmann-Museum Stendal), около которого и стоит троянский конь.

Музей Винкельмана в Штендале

Музей Винкельмана в Штендале

Сначала предполагалось, что простоит он здесь, в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт , лишь несколько лет, так как дерево - материал не вечный. Однако 15-метровый конь, внутри которого и стар, и млад могли почувствовать себя настоящими ахейцами, быстро стал очень популярной туристической достопримечательностью. Лишаться его не захотели.

Троянский конь из фильма Троя 2004 года

Троянский конь из фильма "Троя" 2004 года

Некоторое время назад деревянная конструкция пришла в негодность. Пришлось задуматься о реконструкции и начать поиск средств. Сейчас работы почти завершены. Троянский конь вновь распахнет свои двери для посетителей уже в апреле.

Смотрите также: 

  • Голова древнеримской богини

    Когда боги были цветными

    Утерянные краски

    Еще в конце XIX века известный немецкий археолог Георг Трой попытался представить себе, как выглядела "в оригинале" голова древнеримской богини. Ведь она была раскрашена, но за много веков краски выцвели, были смыты подземными водами... На выставке "Разноцветные боги: золотая коллекция" можно увидеть результаты реконструкциии, представить, как могли выглядеть античные скульптуры на самом деле.

  • Мраморная фигура лучника с острова Эгина была изготовлена примерно в 480 году до н. э.

    Когда боги были цветными

    Лучник с острова Эгина

    Другой археолог - Винсент Бринкман - смог полностью воссоздать раскраску одежды мраморной фигуры лучника с острова Эгина. Она была изготовлена примерно в 480 году до н. э. В то время Эгина славилась своими изделиями из меди, керамикой и скульптурой. На выставке во Франкфурте представлена копия, а оригинал хранится в мюнхенском Музее античной культуры.

  • Эта скульптура - надгробие гречанки Фрасиклеи, которая умерла молодой около 2700 лет назад

    Когда боги были цветными

    Надгробная статуя Кора Фрасиклеи

    "Кора" на древнегреческом означала "девушку". Эта скульптура - надгробие гречанки Фрасиклеи, которая умерла молодой около 2600 лет назад. Фигуры кор в ту эпоху были полихромными. Цвет подчеркивал реалистичность изображения и играл декоративную роль. Для окраски использовались, в частности, природные пигменты, свинцовая фольга, сусальное золото.

  • Курос - типичный образец античной скульптуры обнаженного юноши-атлета в полный рост

    Когда боги были цветными

    Цветная реконструкция Куроса

    Курос - типичный образец античной скульптуры обнаженного юноши-атлета в полный рост. Такие фигуры ставили в храмах и на гробницах. Существуют сотни подобных скульптур, которые сохранились до наших дней.

  • Эта статуя из Геркуланума, датируемая примерно 100 г. до н.э.

    Когда боги были цветными

    Девушка из Геркуланума

    Древнеримский город Геркуланум, как и легендарные Помпеи, был погребен под пеплом и лавой во время извержения Везувия в 79 году н.э. Эта статуя, датируемая примерно 100 г. до н.э., изображает молодую женщину в типичном для той эпохи одеянии. Раскраску, которую сделал скульптор, восстановили уже в наше время.

  • Три варианта статуи Музы

    Когда боги были цветными

    Три варианта Музы

    Еще один исследовательский проект был посвящен статуе Музы. Археологи нашли на мраморе множество следов раскраски, но не всегда их можно интерпретировать однозначно. Поэтому для выставки во франкфуртском "Доме Либига" были сделаны три реконструкции, три варианта, показывающие, как могла выглядеть эта мраморная статуя.

  • Эти бронзовые статуи были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э.

    Когда боги были цветными

    Бронзовые воины

    На выставке во Франкфурте представлены не только мраморные, но и бронзовые статуи. Эти были отлиты в Древней Греции примерно в 440 году до н.э. Для получения "оригинального" цвета их искусственно патинировали. Ведь под воздействием времени и окружающей среды бронза становится сначала зеленой, а потом чернеет. Для экспозиции цвет, так сказать, восстановили.

    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


Контекст

Как жила древнейшая цивилизация в Европе

Микены воспеты в древнегреческих мифах, они играют важную роль в "Илиаде" Гомера. Археологические находки, свидетельствующие о существовании этого города, впервые привезли в Германию. (20.12.2018)  

Боги - тоже люди: чему нас учат Зевс и его коллеги

Мифы, рассказанные тысячи лет назад о богах и героях, на самом деле рассказывают о нас, людях сегодняшнего дня, - причем истории, которые не всегда приятны. (06.03.2019)  

Хромой Эрос, кетчуп Древнего Рима и другие тайны подводной археологии

Что прячется на дне морском? Узнать больше о тайнах подводной археологии можно на выставке в Бонне. (15.11.2017)  

Музейный остров в Берлине

Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века. (04.01.2017)  

Глиптотека - музей античной скульптуры в Мюнхене (видео)

Основы этого собрания были заложены при баварском короле Людвиге I. Здание музея возвели в 1816-1830 годах. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone. (23.12.2016)  

Когда боги были цветными

Благородный белый мрамор скульптур Древней Греции и Древнего Рима, вдохновлявший великих поэтов и художников, на самом деле не был белым. А каким? Это показывает выставка во Франкфурте. (05.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мюнхен и его музеи  

Музеи Дрездена  

Музей на колесах  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера