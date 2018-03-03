 Три российских фильма вошли в шорт-лист ″Оскара″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2019

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Культура и стиль жизни

Три российских фильма вошли в шорт-лист "Оскара"

Снятые в России полнометражная кинолента "Дылда", документальный фильм "Акварель" и короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" попали в короткий список кинопремии "Оскар". Номинантов объявят 13 января.

Статуэтка Оскара

В шорт-листы премии американской киноакадемии "Оскар" в трех категориях попали ленты российского производства, сообщается во вторник, 17 декабря, на сайте премии. Это "Дылда" Кантемира Благова ("Лучший фильм на иностранном языке"), "Акварель" Виктора Красовского ("Лучший документальный фильм") и мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита ("Лучший короткометражный анимационный фильм").

Контекст

Картина Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка включена в список кандидатов на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Фон Доннерсмарку уже присуждали эту награду в 2007 году. (22.01.2019)

​​​​​​​Фильм "Хрусталь", номинированный от Беларуси на "Оскара", - окунает в атмосферу лихих 90-х и обращается к желанию искать счастье за границей. Мы поговорили с режиссером. (11.09.2018)

В короткий список вошли еще девять картин на иностранном языке: "Боль и слава" (Испания, режиссер Педро Альмодовар), "Паразиты" (Южная Корея, Пон Чжун Хо), "Отверженные" (Франция, Ладж Ли), "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула (Чехия), "Правда и справедливость" Танела Тоома (Эстония), "Атлантика" (Сенегал, Мати Диоп), "Те, кто остался" (Венгрия, Барнабаш Тот), "Страна меда" (Северная Македония, Тамара Котевска и Любомир Стефанов) и польский фильм "Тело Христово" Яна Комасы.

Кинофильм режиссера Норы Фингшайдт (Nora Fingscheidt) "Крушители системы" ("Systemsprenger"), выдвинутый на "Оскар" от Германии, не прошел в шорт-лист.

Списки номинантов на самую престижную кинопремию будет объявлен 13 января 2020 года, церемония вручения наград запланирована на 9 февраля.

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  • Кадр из фильма Офицер и шпион

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    Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" были работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

  • Кадр из фильма Крушители системы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Ребенок, взрывающий "систему"

    "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку. Он претендовал и на звание лучшего европейского фильма. Повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни отмечена номинацией в категории "Лучшая актриса". Фильм выдвинут на "Оскар" от Германии.

  • Антонио Бандерас и Педро Альмодовар

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Боль и слава Педро Альмодовара

    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствовало среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" была выдвинута в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендовал на звание "Лучший режиссер". В итоге, за работу в фильме лавры достались Антонио Бандерасу. Он назван лучшим европейским актером.

  • Актер Александер Шеер

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Своенравный бард из ГДР

    Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году был и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" он показан как своенравный и смелый человек, пытающийся добиться успеха в репрессивной системе. Победил же в этой номинации испанский актер Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава".

  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" была номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" получил приз за лучший сценарий. Ранее он был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году.

  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Документальное кино

    Лучшим европейским документальным фильмом стала лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Дебют года

    Победителем в категории "Лучший дебют" стала фильм французского режиссера Ладжа Ли "Отверженные".

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    "Атлантика"

    Среди фаворитов в номинации "Лучший дебют" был и французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендовало 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов, в частности, был фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Кадр из фильма Холодная война

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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