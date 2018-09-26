 Три дня с Роми Шнайдер | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.09.2018

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Культура и стиль жизни

Три дня с Роми Шнайдер

С 27 сентября в российских кинотеатрах можно посмотреть лучший немецкий фильм года. Его премьера состоялась на Берлинале в феврале. Картина, посвященная легендарной Роми Шнайдер, завоевала семь немецких "Оскаров".

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Победа в семи номинациях

    Премьера картины "3 дня с Роми Шнайдер" состоялась на Берлинале в феврале 2018 года. В апреле она получила высшие награды в области немецкого кино - "Лола" - в семи номинациях: лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучшая музыка к фильму.

  • Актриса Мари Боймер

    Роми Шнайдер снова на экране

    Мари Боймер

    Немецкая актриса Мари Боймер (Marie Bäumer) исполнила в картине главную роль. С юности ей все постоянно твердили о поразительном внешнем сходстве с Роми Шнайдер, но до сих пор она отказывалась ее играть. Согласилась Боймер на данную авантюру, потому что ее убедила идея фильма: рассказать не о кинодиве, а о женщине, переживающей кризис.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фильм о кинозвезде

    Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Три дня со звездой

    Как снять кино про кинодиву, о которой вроде бы известно все, и рассказать о ней что-то новое? Режиссеру картины "3 дня с Роми Шнайдер" Эмили Атеф (Emily Atef) это вполне удалось. "Лола", присужденная за лучшую режиссерскую работу года, - наглядное тому подтверждение.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Не биография

    Это не фильм-биография. Режиссер картины не ставила перед собой цели рассказать о личной и творческой судьбе Роми Шнайдер во всех деталях. Фильм повествует о трех днях из предпоследнего года жизни актрисы.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фабула

    В 1981 году Роми едет на побережье Франции, чтобы привести себя в форму. Ее сопровождает подруга. Туда же она приглашает фотографа Роберта Лебека и репортера журнала Stern Михаэля Юргса. Этот квартет проводит вместе время в беседах, фотосессиях, прогулках. На фото - исполнитель роли репортера Роберт Гвиздек (Robert Gwisdek). Он получил "Лолу" за лучшую мужскую роль второго плана.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Документальная основа

    Отель, в котором жили в 1981 году Роми и компания, до сих пор сохранился и практически не изменился с того времени. В нем и вокруг него и проходили съемки фильма. В основу сценария легли бесчисленные фотографии, сделанные Робертом Лебеком во время короткого "отпуска", и многочасовые записи интервью.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Предпоследний год

    1981 год стал переломным и самым тяжелым в жизни Роми Шнайдер. Злоупотребление алкоголем и медикаментами привело к ухудшению состояния здоровья. Актрисе удалили почку. Она подала на развод, поскольку отношения с мужем зашли в тупик. А 5 июля в результате несчастного случая погиб ее 14-летний сын Давид: мальчик хотел перелезть через забор, потерял равновесие и напоролся на кол ограды.

  • Кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - Прохожая из Сан-Суси

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из фильма "Прохожая из Сан-Суси"

    Это кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - "Прохожая из Сан-Суси". Снят он был уже после отпуска во Франции, где она пыталась прийти в себя. До премьеры картины актриса не дожила. 29 мая 1982 года ее без признаков жизни обнаружили за письменным столом. Пресса объявила о самоубийстве. В свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Вскрытие тела не производилось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Судьба женщины

    "3 дня с Роми Шнайдер" - это три дня из жизни женщины, переживающей тяжелейший кризис. Она борется за собственную жизнь, но постоянно растравляет сама себя: а хорошая ли она мать и жена? как перестать зависеть от мнения окружающих и прессы? В этом эпизоде фильма фотограф Роберт Лебек снимает Роми Шнайдер вместе с дочерью Сарой.

  • Сара Бьязини

    Роми Шнайдер снова на экране

    Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер

    А вот так Сара Бьязини, дочь Роми Шнайдер, выглядит сегодня. Ей 40 лет, по образованию она искусствовед и актриса. Работала в музеях, снималась в кино, играет в театре. Недавно она стала мамой.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Победа в семи номинациях

    Премьера картины "3 дня с Роми Шнайдер" состоялась на Берлинале в феврале 2018 года. В апреле она получила высшие награды в области немецкого кино - "Лола" - в семи номинациях: лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучшая музыка к фильму.

  • Актриса Мари Боймер

    Роми Шнайдер снова на экране

    Мари Боймер

    Немецкая актриса Мари Боймер (Marie Bäumer) исполнила в картине главную роль. С юности ей все постоянно твердили о поразительном внешнем сходстве с Роми Шнайдер, но до сих пор она отказывалась ее играть. Согласилась Боймер на данную авантюру, потому что ее убедила идея фильма: рассказать не о кинодиве, а о женщине, переживающей кризис.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фильм о кинозвезде

    Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Три дня со звездой

    Как снять кино про кинодиву, о которой вроде бы известно все, и рассказать о ней что-то новое? Режиссеру картины "3 дня с Роми Шнайдер" Эмили Атеф (Emily Atef) это вполне удалось. "Лола", присужденная за лучшую режиссерскую работу года, - наглядное тому подтверждение.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Не биография

    Это не фильм-биография. Режиссер картины не ставила перед собой цели рассказать о личной и творческой судьбе Роми Шнайдер во всех деталях. Фильм повествует о трех днях из предпоследнего года жизни актрисы.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Фабула

    В 1981 году Роми едет на побережье Франции, чтобы привести себя в форму. Ее сопровождает подруга. Туда же она приглашает фотографа Роберта Лебека и репортера журнала Stern Михаэля Юргса. Этот квартет проводит вместе время в беседах, фотосессиях, прогулках. На фото - исполнитель роли репортера Роберт Гвиздек (Robert Gwisdek). Он получил "Лолу" за лучшую мужскую роль второго плана.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Документальная основа

    Отель, в котором жили в 1981 году Роми и компания, до сих пор сохранился и практически не изменился с того времени. В нем и вокруг него и проходили съемки фильма. В основу сценария легли бесчисленные фотографии, сделанные Робертом Лебеком во время короткого "отпуска", и многочасовые записи интервью.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Предпоследний год

    1981 год стал переломным и самым тяжелым в жизни Роми Шнайдер. Злоупотребление алкоголем и медикаментами привело к ухудшению состояния здоровья. Актрисе удалили почку. Она подала на развод, поскольку отношения с мужем зашли в тупик. А 5 июля в результате несчастного случая погиб ее 14-летний сын Давид: мальчик хотел перелезть через забор, потерял равновесие и напоролся на кол ограды.

  • Кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - Прохожая из Сан-Суси

    Роми Шнайдер снова на экране

    Кадр из фильма "Прохожая из Сан-Суси"

    Это кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - "Прохожая из Сан-Суси". Снят он был уже после отпуска во Франции, где она пыталась прийти в себя. До премьеры картины актриса не дожила. 29 мая 1982 года ее без признаков жизни обнаружили за письменным столом. Пресса объявила о самоубийстве. В свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Вскрытие тела не производилось.

  • Кадр из фильма

    Роми Шнайдер снова на экране

    Судьба женщины

    "3 дня с Роми Шнайдер" - это три дня из жизни женщины, переживающей тяжелейший кризис. Она борется за собственную жизнь, но постоянно растравляет сама себя: а хорошая ли она мать и жена? как перестать зависеть от мнения окружающих и прессы? В этом эпизоде фильма фотограф Роберт Лебек снимает Роми Шнайдер вместе с дочерью Сарой.

  • Сара Бьязини

    Роми Шнайдер снова на экране

    Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер

    А вот так Сара Бьязини, дочь Роми Шнайдер, выглядит сегодня. Ей 40 лет, по образованию она искусствовед и актриса. Работала в музеях, снималась в кино, играет в театре. Недавно она стала мамой.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Родители Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер в жизни и на экране

    В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца...

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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