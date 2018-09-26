Три дня с Роми Шнайдер

Роми Шнайдер в жизни и на экране

Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".