Треть жителей ФРГ неоднозначно относятся к падению Берлинской стены

Каждый третий житель Германии не может определиться с тем, было ли падение стены, разделявшей Восточную и Западную Германию, позитивным или негативным событием. Таковы данные репрезентативного опроса, обнародованные немецким социологическим институтом Ipsos во вторник, 5 ноября, в Гамбурге.

Согласно результатам исследования, каждый седьмой опрошенный заявил, что считает падение Берлинской стены негативным событием. Для сравнения: количество немцев, назвавших это событие позитивным или очень позитивным как в Восточной, так и в Западной Германии составило чуть больше половины респондентов (57 процентов в Восточной Германии и 54 процента в Западной Германии).

Причины недовольства падением стены

Главной причиной недовольства среди участников опроса, проживающих в Западной Германии, стали расходы, связанные с воссоединением страны, например повышенные налоги. Некоторые "весси", как в Германии просторечно называют западных немцев, высказывали также недовольство особенностями менталитета выходцев из ГДР. В частности, ряд западных немцев заявил, что восточные немцы "ничему не научились" после объединения Германии, а также "никогда не бывают довольны".

В свою очередь, участники опроса, живущие в восточных федеральных землях, жаловались на разницу в доходах и пенсиях по сравнению с западными немцами. Некоторые выражали мнение, что падение Стены привело к росту безработицы и преступности в их регионе, а также чрезмерному притоку иностранцев.

Как пояснил руководитель проекта в институте Ipsos Ханс-Петер Древс (Hans-Peter Drews), число опрошенных, выразивших такое мнение, было так мало, что социологи не посчитали нужным указывать процентное количество соответствующих ответов. "В целом опрос показал, что мнения о падении стены у восточных и западных немцев отличаются не так уж и сильно", - заключил эксперт.

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