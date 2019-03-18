Тренды здорового питания (видео)

Пудинг из микроводорослей, снек из ягод, орехов и мучных червей, - фирмы работают над едой будущего. Но и традиционные блюда не исчезнут - правда, готовить их будут иначе.
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