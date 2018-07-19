 Трамп решил пригласить Путина в Вашингтон | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.07.2018

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Мир

Трамп решил пригласить Путина в Вашингтон

В Белом доме началось обсуждение возможного визита Владимира Путина в Вашингтон осенью текущего года, сообщила пресс-секретарь президента США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон осенью текущего года и поручил своему советнику Джона Болтона заняться решением этого вопроса. Об этом сообщила в четверг, 19 июля, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. "В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью", - написала Сандерс в своем микроблоге Twitter. По ее словам, "обсуждение этого визита уже началось". Дата визита Путина пока не определена.

 

Контекст

Выступление в Конгрессе Марины Гросс, переводившей беседу Трампа и Путина в Хельсинки, помогло бы выяснить, "что конкретно обговаривалось и решалось от имени США", считают демократы. (19.07.2018)

Сам Дональд Трамп написал в Twitter: "Я радуюсь нашей второй встрече, чтобы мы смогли начать претворять в жизнь некоторые из многих обсужденных тем".

Трамп и Путин провели 16 июля в Хельсинки первую полноформатную двустороннюю встречу. По окончании этих переговоров они дали пресс-конференцию, но совместного коммюнике не приняли. Заявления Трампа на саммите в финской столице вызвали жесткую критику у его политических оппонентов в США.

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    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

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    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

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    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

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    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


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Трамп оговорился: что именно хотел сказать президент в Хельсинки

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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