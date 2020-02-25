 Трамп призвал вовлечь Китай в переговоры с Россией о разоружении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2020

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Мир

Трамп призвал вовлечь Китай в переговоры с Россией о разоружении

В телефонном разговоре с Путиным президент США сказал, что он желает избежать дорогостоящей гонки вооружений. Кремль назвал переговоры конструктивными, но не высказался по поводу разоружения.

Путин и Трамп на саммите G20 в Осаке, 2019 год

Президент США Дональд Трамп вновь призвал вовлечь Китай в переговоры с Россией о разоружении. Соответствующее пожелание он выразил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 7 мая. "Президент Трамп заверил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который должен включать не только Россию, но и Китай, а также что он стремится к дальнейшим обсуждениям, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в своем микроблоге в Twitter.

По словам Дира, "оба лидера также затронули другие двусторонние и глобальные темы", в том числе пандемию коронавируса. Кремль назвал разговор Трампа и Путины конструктивным и содержательным, но не высказался по поводу разоружения.

Договор СНВ-3

Последний крупный договор о разоружении между США и Россией истекает через 9 месяцев - 5 февраля 2021 года. Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений - самое масштабное соглашение такого рода за последние 20 лет. Он был подписан президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в Праге в 2010 году.

Договор СНВ-3, заключенный сроком на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет, предусматривает сокращение ядерных боезарядов каждой стороной до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц. Москва и Вашингтон уже выразили готовность продлить срок действия этого договора.

Администрация США давно настаивает на вовлечении в переговорный процесс и Китая, но Пекин не соглашается с этим. Россия заявляет, что не возражает против вовлечения в переговоры о разоружении и других атомных держав, однако поскольку Пекин против, то она будет уважать его решение. Поэтому в Москве назвали американскую инициативу абстрактной и далекой от жизни, отмечает агентство dpa.

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    Автор: Михаил Бушуев


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