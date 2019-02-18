 Трамп предостерег армию Венесуэлы от поддержки Мадуро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2019

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Мир

Трамп предостерег армию Венесуэлы от поддержки Мадуро

Сохраняя верность Мадуро, венесуэльские военные рискуют потерять все, пригрозил президент США. Несмотря на стремление к мирному переходу власти, открыты все опции, заявил Трамп.

Дональд Трамп выступает с речью в Майами

Дональд Трамп выступает с речью в Майами

Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро. "Если вы решитесь на этот путь, вы не избежите ответственности, не найдете легкого выхода и не сможете спастись, вы потеряете все", - заявил глава Белого дома в понедельник, 18 февраля, выступая в Майами перед венесуэльскими и кубинскими эмигрантами. Прямую трансляцию его речи можно было посмотреть в Twitter.

Как сказал Трамп, "мы ищем возможности для мирного перехода власти, но открыты все опции". Он потребовал от армии Венесуэлы немедленно пропустить через границу грузовики с гуманитарной помощью. Около 200 тонн продуктов питания, пищевых добавок, медикаментов и гигиенических принадлежностей были собраны в США и Пуэрто-Рико и задержаны на границе Колумбии и Венесуэлы, уточняет dpa.

Спор из-за гуманитарной помощи

Гуманитарная помощь была подготовлена по призыву временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, заявившего, что сотни тысяч венесуэльцев уже погибли или рискуют жизнью из-за недостатка еды и лекарств. Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции" и не препятствовать доставкам гумпомощи.

Контекст

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Немецкое правительство хочет добиться согласованной позиции ЕС. Некоторые политики в ФРГ предлагают не ждать и однозначно встать на сторону председателя венесуэльского парламента. (24.01.2019)



10 февраля Госдепартамент США сообщил "о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы". В свою очередь, Мадуро отвергает помощь из США, опасаясь, что ее поставки станут предлогом для вооруженной интервенции. По его приказу венесуэльские солдаты заблокировали пограничный переход близ Кукуты.

Ранее, 3 февраля, президент Трамп в интервью телекомпании CBS назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. В качестве легитимного лидера государства его признали США и 52 страны мира.

Смотрите также:

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно

Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно  

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone  

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Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что сделает все необходимое, чтобы спасти жизни людей. Ранее военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле допустил Дональд Трамп.

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Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы 31.01.2019

Решение признать временным президентом Хуана Гуайдо принято после того как Николас Мадуро отказался выполнить призыв ЕС и европейских стран.

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