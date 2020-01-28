 Трамп предложил создать полноценное палестинское государство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2020

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Мир

Трамп предложил создать полноценное палестинское государство

Президент США представил свой план палестино-израильского урегулирования.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил создание полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках концепции двух государств на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 28 января, в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Глава американского государства заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля, при этом план американской администрации обеспечит создание "палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство".

По данным ряда наблюдателей, комментарий Трампа о будущем Иерусалима носит противоречивый характер. Такого мнения придерживается, в частности, бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро. Ситуация "совершенно непонятная", - написал он в Twitter. 

В свою очередь Нетаньяху, который во время объявления мирного плана стоял рядом с Трампом, а потом выступил с собственным заявлением, назвал этот план "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе.

Контекст

На внеочередных парламентских выборах в Израиле речь пойдет не только о судьбе Нетаньяху, но и о формуле урегулирования израильско-палестинского конфликта, считает Райнер Золлих. (16.09.2019)

Палестинцы должны признать Израиль

"В этот день Вы наметили блестящее будущее <…> для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к прочному миру", - заявил он, добавив, что открыт для переговоров с палестинцами для продвижения "к будущему государству". При этом Нетаньяху добавил, что палестинцы должны признать еврейское государство Израиль.

По словам Нетаньяху, действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан - Иорданскую долину - и на все израильские поселения в Иудее и Самарии. Тем самым, по его словам, США фактически согласились признать долину израильской. По сути это может свидетельствовать о поддержке Вашингтоном аннексии, отмечает агентство dpa.

Новость дополняется.

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    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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