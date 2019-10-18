 Трамп поздравил двух астронавток с выходом в открытый космос | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.10.2019

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Мир

Трамп поздравил двух астронавток с выходом в открытый космос

Американки Кристина Кук и Джессика Меир успешно завершили первый выход двух женщин в открытый космос, в течение 7 часов они меняли неисправный энергоблок.

Астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир

Астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир

Президент США Дональд Трамп поздравил астронавток Кристину Кук и Джессику Меир с первым в истории выходом двух женщин в открытый космос. Президент обратился к Кук и Меир во время сеанса связи с Международной космической станцией (МКС) в пятницу, 18 октября.

"Вы великолепно делаете свое дело. Мы рады напрямую общаться с великолепными американскими астронавтками, которые творят историю, осуществляя операции за бортом МКС", - заявил Трамп.

Астронавтки заменили энергоблок МКС

Президент США добавил, что они смелые женщины, а сам он не мог бы представить, что делает их работу. Астронавтки поблагодарили Трампа. "Мы лишь делаем здесь свою работу", - заявили они.

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Выход Джессики Меир и Кристины Кук в открытый космос длился около 7 часов, они меняли один из блоков энергопитания. Старый блок был установлен в 2000 году, его отправят на Землю для выяснения причин поломки.

Данный энергоблок регулирует подачу электроэнергии в период, когда станция находится в тени Земли. Неисправность не влияет на безопасность экипажа. Ранее за всю историю женщины выходили в открытый космос 14 раз. Первой из них стала советская женщина-космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. 

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