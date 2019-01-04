Трамп подтвердил информацию об уничтожении террориста из "Аль-Каиды"

В результате авиаудара США в Йемене был уничтожен один из самых разыскиваемых террористов Джамаль аль-Бадави. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Террориста убили 1 января в йеменской провинции Мариб, он был один в машине, в результате удара никто другой не пострадал, сообщает CNN.

Аль-Бадави - член террористической группировки "Аль-Каида", которого, в частности, обвиняют в атаке на эсминец "Коул" из состава Пятого флота США 12 октября 2000 года в порту Адена. Тогда в него врезалась начиненная взрывчаткой моторная лодка, были убиты 17 моряков США, еще 39 получили ранения. Аль-Бадави дважды арестовывали, но ему каждый раз удавалось сбежать. За информацию, способствующую его поимке, США назначали награду в 5 млн долларов.

Смотрите также:

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Жертвы из 92 стран Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке В первые дни В новом музее, расположенном на месте, где раньше стояли башни-близнецы, собрано более 10 тысяч экспонатов. В первые дни работы доступ в музей будет открыт только для родственников жертв этой террористической атаки на США, для тех, кто выжил во время теракта, пожарных, спасателей, разбиравших руины рабочих и жителей соседних кварталов.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Лестница в темноту По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Хроника трагедии События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Разрушительная сила Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Спасенные В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Люди долга Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Путь к спасению "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Террористы В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

Музей 11-го сентября в Нью-Йорке Сила памяти "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября. Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин

