 Трамп подтвердил информацию об уничтожении террориста из ″Аль-Каиды″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2019

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Мир

Трамп подтвердил информацию об уничтожении террориста из "Аль-Каиды"

В Йемене убит Джамаль аль-Бадави, которого обвиняли в атаке на американский эсминец "Коул". Тогда в корабль врезалась начиненная взрывчаткой лодка, погибли 17 моряков США.

Последствия атаки на эсминец Коул 12 октября 2000 года

Последствия атаки на эсминец "Коул" 12 октября 2000 года

В результате авиаудара США в Йемене был уничтожен один из самых разыскиваемых террористов Джамаль аль-Бадави. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Контекст

19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в Берлине. 12 человек погибли, подозреваемый задержан. Полиция заявила о предполагаемом теракте. Ранее их обычно удавалось избежать. (20.12.2016)

Террористы ИГ в Тунисе ведут конкурентную борьбу с "Аль-Каидой", пытаясь расширить зону влияния. Теракты - это один из способов агитации сторонников радикальных исламистов. (30.06.2015)

Террориста убили 1 января в йеменской провинции Мариб, он был один в машине, в результате удара никто другой не пострадал, сообщает CNN.

Аль-Бадави - член террористической группировки "Аль-Каида", которого, в частности, обвиняют в атаке на эсминец "Коул" из состава Пятого флота США 12 октября 2000 года в порту Адена. Тогда в него врезалась начиненная взрывчаткой моторная лодка, были убиты 17 моряков США, еще 39 получили ранения. Аль-Бадави дважды арестовывали, но ему каждый раз удавалось сбежать. За информацию, способствующую его поимке, США назначали награду в 5 млн долларов.

Смотрите также:

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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    Среди экспонатов нового музея на Манхэттене - фотографии людей, погибших в результате террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов стали в этот день почти три тысячи человек: граждане США и еще 91 государства.

  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Лестница в темноту

    По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Хроника трагедии

    События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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    Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

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    В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Люди долга

    Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Путь к спасению

    "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Террористы

    В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

  • Музей 11 сентября

    Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

    Сила памяти

    "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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Терроризм против туризма: в какие страны и почему едут туристы?

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Музей 11-го сентября в Нью-Йорке

В Нью-Йорке открылся музей, посвященный трагическому дню 11 сентября 2001 года, жертвам террористических актов "Аль-Каиды". (16.05.2014)  

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