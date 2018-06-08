Трамп поддержал возвращение России в состав G8

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости расширения формата G7 до G8 за счет возобновления в нем членства России. Американский лидер заявил это во вторник, 20 августа, всего за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.
"Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией, - подчеркнул он. - Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью".
Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии Москвой украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, однако предложение не нашло отклика у других его членов.
Салливан может стать новым послом в РФ
Между тем 20 августа также стало известно, кто может занять пост нового посла США в Москве после ухода с него Джона Хантсмана. По словам Дональда Трампа, он может номинировать заместителя госсекретаря Джона Салливана для утверждения его кандидатуры в Сенате Конгресса США. "С ним считаются и очень уважают. Знаю, что (госсекретарь США. - Ред.) Майк Помпео его очень любит", - заявил американский лидер.
Салливан занимал пост заместителя главы американского внешнеполитического ведомства с мая 2017 года, весной 2018 года он даже в течение месяца возглавлял его после отставки Рекса Тиллерсона.
Как уточняет агентство AFP, Джон Салливан не является специалистом по России, однако он возглавлял американскую делегацию на переговорах РФ и США по стратегической безопасности 17-18 июля в Женеве. Тогда Вашингтон, в частности, выразил обеспокоенность "разработкой и развертыванием Россией нестратегических ядерных вооружений".
Уходящий со своего поста посол Хантсман ранее заявил, что Вашингтон должен "продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам". Дипломат возглавил посольство США в России в конце 2017 года. Его уход в отставку связывают с тем, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора своего родного штата Юта. Хантсман уже был губернатором там с 2005 по 2009 годы.
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев