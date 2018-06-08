 Трамп поддержал возвращение России в состав G8 | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2019

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Россия

Трамп поддержал возвращение России в состав G8

Президент США высказался за расширение формата G7. Он также не исключил, что может номинировать на пост нового посла в России замгоссекретаря Джона Салливана.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости расширения формата G7 до G8 за счет возобновления в нем членства России. Американский лидер заявил это во вторник, 20 августа, всего за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице.

"Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией, - подчеркнул он. - Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью".

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии Москвой украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, однако предложение не нашло отклика у других его членов.

Салливан может стать новым послом в РФ

Между тем 20 августа также стало известно, кто может занять пост нового посла США в Москве после ухода с него Джона Хантсмана. По словам Дональда Трампа, он может номинировать заместителя госсекретаря Джона Салливана для утверждения его кандидатуры в Сенате Конгресса США. "С ним считаются и очень уважают. Знаю, что (госсекретарь США. - Ред.) Майк Помпео его очень любит", - заявил американский лидер.

Контекст

В прессу просочился доклад о тесных связях Дональда Трампа и его команды с Кремлем. Подлинность доклада не выяснена. DW собрала данные на тему "Трамп и Россия" из открытых источников. (11.01.2017)

Готовность Совета Европы вернуть России право голоса в ПАСЕ может приблизить новую войну РФ с Украиной, считает Константин Эггерт. (18.05.2019)

Салливан занимал пост заместителя главы американского внешнеполитического ведомства с мая 2017 года, весной 2018 года он даже в течение месяца возглавлял его после отставки Рекса Тиллерсона.

Как уточняет агентство AFP, Джон Салливан не является специалистом по России, однако он возглавлял американскую делегацию на переговорах РФ и США по стратегической безопасности 17-18 июля в Женеве. Тогда Вашингтон, в частности, выразил обеспокоенность "разработкой и развертыванием Россией нестратегических ядерных вооружений".

Уходящий со своего поста посол Хантсман ранее заявил, что Вашингтон должен "продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам". Дипломат возглавил посольство США в России в конце 2017 года. Его уход в отставку связывают с тем, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора своего родного штата Юта. Хантсман уже был губернатором там с 2005 по 2009 годы.

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

  • Майкл Коэн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Адвокат Трампа отправился за решетку

    По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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