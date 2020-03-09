 Трамп переживает за свои сланцы: при чем тут Россия и цены на нефть | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.03.2020

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Мир

Трамп переживает за свои сланцы: при чем тут Россия и цены на нефть

Падение цен на нефть ударило по рынку сланцевой нефти в США. Дональд Трамп уверен: во всем виноват выход России из сделки OPEC+. Сергей Елкин о последствиях этого решения для США.

DW Euromaxx - Schieferölmarks USA & Entscheidung Russlands Rückzug OPEC+ Deal

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    Автор: Илья Коваль


 

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