Трамп переживает за свои сланцы: при чем тут Россия и цены на нефть

Падение цен на нефть ударило по рынку сланцевой нефти в США. Дональд Трамп уверен: во всем виноват выход России из сделки OPEC+. Сергей Елкин о последствиях этого решения для США.
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