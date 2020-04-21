 Трамп обещает ″сенсационный″ взлет экономики США уже в этом году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп обещает "сенсационный" взлет экономики США уже в этом году

По словам американского президента, ВВП США резко повысится в третьем-четвертом квартале. Трамп вновь призвал к скорейшему и безопасному возобновлению экономической деятельности.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп, несмотря на гигантский ущерб, причиненный пандемией коронавируса, обещал стремительное восстановление экономики США уже в 2020 году. Прирост ВВП в третьем и, особенно, в четвертом квартале будет "сенсационным", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме вечером в понедельник, 27 апреля.

По словам Трампа, следующий год также будет "феноменальным" в плане экономики. Президент вновь призвал к "скорейшему, но безопасному" возобновлению экономической деятельности в стране. В этой связи Трамп обещал уже в ближайшие дни масштабно расширить тестирование населения на коронавирус.

Угроза рекордного обвала экономики

Всего несколькими часами ранее советник Трампа по экономике Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNBC заявил, что во втором квартале 2020 года американцам следует готовиться к обвалу американской экономики на 20-30 процентов - самому масштабному со времен Великой депрессии столетней давности.

По прогнозам Хассетта, в мае уровень безработицы в США может достичь 16-17 процентов. Только в феврале безработица в стране составляла 3,5 процента - это самый низкий показатель за многие десятилетия. На фоне пандемии коронавируса работу в США потеряли уже более 26 млн человек.

Обвинения в адрес Китая

На пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп дал понять, что США могут потребовать компенсации от КНР из-за коронавируса. Белый дом в настоящее время изучает, как можно привлечь Пекин к ответственности за распространение коронавируса, сказал он. Президент не уточнил, о какой сумме компенсаций может идти речь, отметив лишь, что она будет "весьма существенной". Трамп неоднократно обвинял Пекин в распространении "китайского вируса" по всему миру и в отсутствии прозрачности в самом начале кризиса.

По данным портала Worldometer, в США зафиксировано уже более одного миллиона случаев коронавирусной инфекции, в том числе почти 57 тысяч - с летальным исходом. США лидируют во всем мире как по количеству заражений, так и по количеству летальных случаев.

Трамп категорически отверг спекуляции по поводу переноса президентских выборов в США, запланированных на 3 ноября, из-за эпидемии. "Мне никогда даже в голову не приходило переносить дату голосования", - подчеркнул он.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 185 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к концу апреля, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3 млн человек, эпидемия охватила более 185 стран и территорий. Выздоровели около 900 тысяч человек, свыше 200 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия и Испания: две страны в карантине

    Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К концу апреля число инфицированных превысило 157 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к концу апреля коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К концу апреля в Иране зарегистрировано более 91 тысячи заболевших и более 5800 смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 83 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 02:27

Почему от коронавируса в США больше всего страдают афроамериканцы (21.04.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Короновирус: страшные кадры из США и как помогают бизнесу в Германии и России. DW Новости  

Как коронавирус повлиял на жизнь в разных странах, рассказывают корреспонденты DW  

Также по теме

USA US-Präsident Donald Trump

Трамп приостановит иммиграцию в Соединенные Штаты на время пандемии 21.04.2020

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении подписать указ, приостанавливающий иммиграцию из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, ограничения не коснутся медиков и сезонных рабочих.

München Oktoberfest 2019

Хроника пандемии: Bild сообщила об отмене Октоберфеста в 2020 году 20.04.2020

Мир борется с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,4 млн человек, скончались свыше 165 тысяч. Выздоровели более 633 тысяч человек. DW следит за событиями 20 апреля.

New York Coronakrise Menschen mit Mundschutz

В США за месяц работу потеряли более 20 млн человек 16.04.2020

Только на прошедшей неделе 5,2 миллиона американцев зарегистрировались безработными. Эксперты прогнозируют рост безработицы в апреле до 20 процентов.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: США расследуют действия Китая после первой вспышки SARS-CoV-2  

Что нового узнали о коронавирусе немецкие патологоанатомы  

Хроника пандемии: число зараженных в мире превысило три миллиона  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно