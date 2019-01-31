 Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2019

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Мир

Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей

Американский президент заявил, что Китай должен заплатить за то, что нарушил договоренности. Пекин вычеркнул из проекта соглашения пассажи с ключевыми требованиями США.

Флаги США и Китая

Накануне начала нового тура переговоров по урегулированию торгового конфликта между США и КНР президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Пекина. По словам главы Белого дома, Китай нарушил договоренности и "заплатит за это". Если до сделки дело не дойдет, то "не будет неправильным взимать ежегодно на 100 миллиардов долларов больше", заявил Трамп в среду, 8 мая, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

Контекст

Американское наступление на китайскую экономику продолжается. США ввели новые пошлины на товары из КНР, Пекин ответил зеркальными мерами, беспокойство на рынках растет. (23.08.2018)

Обзор немецких еженедельников. (18.05.2002)

Американский президент пригрозил 10 мая повысить импортные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов до 25 процентов.

Китай отредактировал текст соглашения с США

Недовольство Трампа, по информации Reuters, вызвало желание китайской стороны внести многочисленные изменения в проект межгосударственного соглашения. В 150-страничном документе представители Пекина вычеркнули пассажи, которые относятся к ключевым требованиям Вашингтона. Так, участники переговоров со стороны Китая убрали из каждой из семи глав проекта договора те места, в которых должны были быть прописаны обязательства по изменению законодательства: по таким спорным вопросам, как хищение интеллектуальной собственности, антимонопольная политика, доступ к финансовым услугам или валютные манипуляции.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта должен пройти 10 и 11 мая в Вашингтоне. В состав китайской делегации входит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В конце сентября 2018 года вступили в силу штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР.

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    Автор: Томас Кольман


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