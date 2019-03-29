Трамп не читал доклада спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп в субботу, 6 апреля, написал в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году, однако "имеет полное право сделать это".

Он добавил, что "осведомлен только о выводах, и самый главный из них - что сговора не было". Трамп также отметил, что генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр не нашел в действиях президента попытки воспрепятствовать правосудию.

По версии главы Белого дома, за нападками стояли "13 злобных демократов, ненавидящих" его. Позднее их число возросло до 18, добавил он.

Как отметил Трамп, на расследование "были потрачены два года и 30 млн долларов" (26,7 млн евро). "Израсходованное впустую время", - указал он, добавив, что "демократы будут не удовлетворены - что им ни дай".

Сговора с Кремлем не обнаружили

В пятницу, 22 марта, в Минюсте США сообщили о завершении расследования Комиссии под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера. Двумя днями позднее генпрокурор США Уильям Барр после ознакомления с его результатами заявил, что Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Кремлем.

В докладе, как отмечает Барр в письме в Палату представителей Конгресса США, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным спецпрокурора, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.

Лидеры демократов требуют полной публикации доклада

В тот же день лидеры Демократической партии США потребовали полной и безотлагательной публикации доклада спецпрокурора. Позднее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал Барра обнародовать как можно больше деталей расследования Мюллера.

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