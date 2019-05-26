 Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 04.06.2019

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Европа

Трамп назвал своих фаворитов на пост нового премьера Великобритании

Президент США Трамп заявил во время визита в Лондон, что бывший и нынешний главы британского МИД - Борис Джонсон и Джереми Хант - смогли бы "очень хорошо работать" на посту премьер-министра Соединенного Королевства.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Лондоне 4 июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Лондоне 4 июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Лондоне, во вторник, 4 июня, высказал свои предпочтения относительно возможного преемника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на посту главы британского правительства. По мнению Трампа, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон "смог бы очень хорошо работать" в роли премьера.

В обществе Мэй Трамп высоко отозвался о ее критике Джонсоне. "Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции. Из-за внутренних мероприятий консервативной партии, связанных с выбором преемника Мэй, Джонсон не смог лично встретиться с Трампом, однако политики 20 минут общались по телефону.

Трамп считает Джереми Ханта хорошим кандидатом в премьеры

Контекст

Государственный визит Трампа в Великобританию пройдет на фоне многочисленных протестов и политической неопределенности. Тереза Мэй направила Трампу приглашение еще до своего решения об отставке. (02.06.2019)

Из-за противоречий с парламентом по планам "Брекзита" Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии и объявила о скором уходе с поста премьер-министра. DW о политическом пути Мэй. (24.05.2019)

Другим достойным кандидатом на пост британского премьера в глазах Трампа является нынешний глава британского МИДа Джереми Хант. В отличие от Джонсона, перед референдумом о "Брекзите" в 2016 году Хант выступал за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Однако впоследствии он назвал поведение Брюсселя на переговорах с Лондоном "заносчивым".

Во вторник в стенах посольства США в Великобритании состоялась также встреча между Трампом и лидером Партии "Брекзита" Найджелом Фаражем. По ее итогам лидер британских правых популистов написал на своей странице в Twitter, что Трамп "действительно верит в "Брекзит" и наслаждается своей поездкой в Лондон".

Кроме того, в интервью британскому радиовещателю LBC Фараж завил, что Трам сообщил ему, что США готовятся заключить "феноменальную торговую сделку" с Великобританией после "Брекзита", которая позволит странам утроить взаимный товарооборот.

Еще до своеговизита в британскую столицу Трамп призывал правительство Мэй выбрать жесткий "Брекзит" и привлечь Фаража к переговорному процессу в Брюсселе.

На пост председателя Консервативной партии Великобритании, а как следствие - и главы британского правительства - претендуют 11 человек, в их числе Борис Джонсон и Джереми Хант.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Интервью лидера Партии "Брекзита" Найджела Фаража британскому радиовещателю LBC об итогах его встречи с Трампом

Интервью лидера Партии "Брекзита" Найджела Фаража британскому радиовещателю LBC об итогах его встречи с Трампом

Аудио- и видеофайлы по теме

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Почему Трампу не рады в Великобритании, и что произошло в Швеции?  

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