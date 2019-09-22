 Трамп надеется на публикацию стенограммы беседы с Зеленским | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2019

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Мир

Трамп надеется на публикацию стенограммы беседы с Зеленским

Президент США обвинил Джозефа Байдена и его сына Хантера в коррупции и назвал СМИ лживыми за отказ освещать эту проблему.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется, что стенограмма его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским от 25 июля вскоре будет опубликована. Об этом глава Белого дома заявил в понедельник, 23 сентября, в рамках встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН.

"Если вы ее (стенограмму. - Ред.) увидите, а я, честно говоря, надеюсь, что вы ее увидите, вы узнаете, что я не делал" всего приписываемого, отметил он.

Обсудит возможность публикации с президентом Украины

Ранее Трамп отмечал, что обсудит обнародование деталей телефонного разговора с Зеленским. "Проблема в том, что когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет обнародовано на весь мир", - подчеркивал он.

Трамп обвинил Байдена в коррупции

В понедельник, 23 сентября, Трамп также выступил с серьезными обвинениями в адрес бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в апреле объявившего о готовности вступить в президентскую гонку, и его сына Хантера Байдена. "Джо Байден и его сын коррумпированы", - считает Трамп. При этом он назвал СМИ лживыми за их нежелание освещать эту проблему из-за политических позиций оппонентов, являющихся сторонниками Демпартии.

"Беседа прошла замечательно"

Контекст

Обозреватель FAZ полагает, что телефонный разговор Трампа с Зеленским напоминал шантаж, поскольку президент США требовал от Украины расследования в отношении сына Байдена. (23.09.2019)

Запад до недавнего времени избегал критики Владимира Зеленского. Но некоторые реформы президента Украины выглядят антидемократично и требуют однозначной оценки, считает Роман Гончаренко. (15.09.2019)

Ранее Трамп отверг обвинения в оказании давления на своего украинского коллегу во время телефонного разговора 25 июля. Беседа прошла замечательно, заявил Трамп в воскресенье, 22 сентября. В тот же день глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, демократ от штата Калифорния, предупредил, что импичмент может оказаться единственным выходом из ситуации. Если в результате разбирательства выяснится, что хозяин Белого дома требовал от украинских властей провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, у законодателей может не быть другого выбора, заявил он.

"Если президент по сути приостанавливает военную помощь, одновременно пытаясь путем запугивания заставить иностранного лидера сделать нечто противозаконное, - а именно предоставить компромат на его соперника во время президентской кампании - то это (импичмент. - Ред.) может быть единственным средством, соизмеримым с тем злом, которое несет в себе такое поведение", - считает демократ.

В чем обвиняют Трампа

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским неоднократно предлагал тому сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани в расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. По данным издания The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma.

Несколькими днями ранее администрация Дональда Трампа разблокировала 250 млн долларов (в пересчете - 226,6 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента, открыв расследование в отношении Джозефа Байдена.

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    Автор: Илья Коваль


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