 Трамп и Макрон высказались за усиление европейского участия в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2018

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Европа

Трамп и Макрон высказались за усиление европейского участия в НАТО

Несправедливо, что европейская безопасность финансируется Соединенными Штатами, заявил Макрон, принимая Трампа в Париже.

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп высказались за усиление европейского участия в НАТО. "Несправедливо, что европейскую безопасность сегодня обеспечивают только Соединенные Штаты", - заявил Макрон на встрече с американским коллегой в Париже в субботу, 10 ноября, и призвал европейцев брать на себя больше ответственности в оборонной сфере.

"Когда президент Трамп хочет защитить один из штатов США, он не просит о финансировании Францию, Германию или какое-либо другое правительство в Европе", указал далее французский президент.

Трамп выступает за "сильную Европу"

В свою очередь Дональд Трамп по прибытии в Елисейский дворец в очередной раз повторил свои требования к европейцам, касающиеся обеспечения безопасности на континенте. По словам Трампа, он выступает за "сильную Европу" и хочет помочь в этом европейским союзникам, но европейцы должны увеличить свои расходы на оборону в соответствии с требованиями НАТО

Контекст

Накануне визита в Париж Трамп назвал слова Макрона о необходимости собственной армии Евросоюза "очень оскорбительными". "Возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в огромной степени субсидируют США", - написал он в своем микроблоге Twitter. 6 ноября Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии". Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. По его словам, Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

Трамп и его супруга Мелания прибыли во Францию с двухдневным визитом. 11 ноября они будут присутствовать на памятных мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Франция ожидает прибытия делегаций из 98 стран. Ранее на этот же день планировалась полноформатная встреча президентов РФ и США, но знакомый с ситуацией собеседник газеты "Коммерсант" сообщил, что президент Франции выступил против саммита Путина и Трампа в Париже.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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