 Трамп и Дуда обсудили, как остановить ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2019

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Мир

Трамп и Дуда обсудили, как остановить "Северный поток - 2"

Президенты США и Польши подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. В ходе встречи в Нью-Йорке затрагивались также вопросы сотрудничества в области безопасности и энергетики.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Анджей Дуда и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба президента согласились, что "Северный поток - 2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - подчеркивается в документе. Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Декларация о военном сотрудничестве

Как следует из документа, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. Кроме того, Трамп отметил "значительный прогресс", достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

Контекст

Из-за урагана "Дориан" президент США не приедет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Решение Трампа вызвало в Варшаве сильное разочарование. (31.08.2019)

Вступление Польши в НАТО было обусловлено желанием усилить свою безопасность и защититься от РФ. 20 лет спустя внешнюю политику Варшавы определяют эти же чувства, и она ищет сближения с США. (12.03.2019)

Лидеры обеих стран обсудили, как еще больше укрепить "и без того прочное партнерство в области обороны, безопасности и энергетики". Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

В конце августа  премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы к размещению американских ядерных ракет в Европе.  "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно... решить в рамках НАТО", - отмечал он.

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    Автор: Андрей Гурков


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