 Трамп из-за урагана ввел режим ЧС в Техасе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.07.2020

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Мир

Трамп из-за урагана ввел режим ЧС в Техасе

МВБ США и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях приступили к координации усилий по преодолению последствий стихийного бедствия.

Последствия от прохождения урагана Ханна в Техасе

Последствия от прохождения урагана "Ханна" в Техасе

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 июля, ввел в штате Техас режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением первого сформировавшегося над Атлантикой в этом сезоне урагана "Ханна". Данное распоряжение облегчает предоставление федеральной помощи на местном уровне.

Кроме того, оно позволило Министерству внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приступить к координации усилий по преодолению последствий стихийного бедствия. Эти действия осуществляются в соответствии с разделом V закона Роберта Стаффорда об оказании помощи в случае стихийных бедствий и ЧС и направлены на спасение жизней и имущества, а также на обеспечение здоровья и безопасности населения.

Губернатор обратился за помощью

Ранее к президенту Дональду Трампу с просьбой задействовать его полномочия обратился губернатор Техаса Грег Эбботт. Он сообщил о бедственном положении в 32 округах штата. По его словам, Национальная гвардия США задействовала для эвакуации суда, используемые при резком подъеме уровня воды, спасательные катера, вертолеты, а также перебросила для помощи местным жителям медицинские бригады.

Как передало агентство Reuters, в результате мощных ветров оказались опрокинуты минимум три 18-колесных грузовиков и жилой автофургон, из-за чего пришлось перекрыть участки шоссе в районе Сариты близ границы с Мексикой.

На юге Техаса из-за выпадения свыше 30 см осадков подтоплены дороги, реки вышли из берегов. В районе Порт-Мэнсфилда вырвало с корнем множество деревьев, с ряда домов сорвало крыши.

По данным Национального центра США по предупреждению об ураганах, "Ханна" оказался над сушей в районе барьерного острова Падре, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи.

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    География

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    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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