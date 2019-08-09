Трамп задумался о приобретении Гренландии

Президент США Дональд Трамп обращался к юрисконсульту Белого дома Пэт Чиполлоне с просьбой проанализировать возможность приобретения Вашингтоном у Копенгагена Гренландии - автономной территории в составе Дании. Об этом в четверг, 15 августа, со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, глава американской администрации неоднократно во время различных "встреч, обедов и в случайных беседах" "выражал интерес" к приобретению этой территории между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами - с учетом ее богатых ресурсов и важного геополитического значения.

Как отмечает издание, ряд советников Трампа поддержал эту идею, назвав возможную сделку хорошей экономической инвестицией, другие помощники - отвергли, указав на беспочвенность плана.

В Белом доме и в американском Госдепартаменте, а также в посольстве Дании в Вашингтоне и в канцелярии гренландского премьера Кима Кильсена просьбу WSJ о комментарии оставили без ответа.

Трамп посетит Данию с визитом

В начале сентября Дональд Трамп должен нанести свой первый визит в Данию, напоминает газета.

США располагают на севере Гренландии самой северной своей авиабазой - Туле. Там, в частности, базируется американская радиолокационная станция, которая входит в систему раннего предупреждения США о баллистических ракетах. База активно используется силами Космического командования ВВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Вслед за Трумэном

Вашингтон таже успешно противостоял усилиям Пекина по усилению экономических позиций в Гренландии. Так, Китай, в частности, вел активную работу по финансированию строительства и эксплуатации трех аэропортов на этой территории.

Вашингтон ранее уже интересовался возможностью приобретения Гренландии - в 1867 году и в 1946 году, когда занимавший на тот момент пост президента США Гарри Трумэн предлагал за остров 100 млн долларов. Гренландия является самым большим островом в мире.

Гренландия ежегодно получает около 591 млн долларов (532 млн евро) дотаций из бюджета Дании, что на 60 процентов покрывает потребности ее бюджета.

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