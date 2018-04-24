 Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан шести стран | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2020

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Мир

Трамп вводит иммиграционные ограничения для граждан шести стран

Запрет, вводимый администрацией Трампа, затронет граждан Киргизии, Мьянмы, Эритреи, Судана, Нигерии и Танзании. При этом ограничения не коснутся неиммиграционных виз.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа готовит к подписанию указ, который наложит ограничения на получение иммиграционных виз в Соединенные Штаты для граждан шести стран. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель американской администрации. Новое постановление, которое, как ожидается, вступит в силу 21 февраля, коснется выходцев из Киргизии, Мьянмы, Эритреи, Судана, Нигерии и Танзании.

Речь идет об иммиграционных визах, которые, в частности, требуют заверенного поручительства о спонсорстве со стороны членов семей и работодателей, а также о визах, предоставляемых в рамках программы Diversity Immigrant Visa (DIV, Визы для иммигрантов разных национальностей) Госдепартамента США. Эта программа предусматривает, что ежегодно в каждом фискальном году в формате лотереи разыгрывается до 55 тысяч виз для лиц из стран с низким уровнем иммиграции в США.

Выдача иммиграционных виз прекращена для граждан Киргизии, Мьянмы, Эритреи и Нигерии. В отношении Судана и Танзании остановлено действие программы иммиграционной лотереи. Ранее это же ограничение коснулось Нигерии.

На туристов запрет не распространится

Контекст

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

При этом на неиммиграционные визы - с целью туризма, в интересах бизнеса и для медицинского лечения - запрет не распространится.

В администрации США утверждают, что ограничения связаны в первую очередь с требованиями к этим странам повысить стандарты в области безопасности.

Так, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф отметил: "Эти государства по большей части хотят сотрудничать, делать то, что необходимо, они поддерживаютотношения с США, но по различным причинам не выполнили минимальные требования".

Ужесточение миграционных правил

Верховный суд США 27 января одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа. Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту). Президент  США не хочет принимать в стране мигрантов, которые будут использовать программы социальной помощи. Борьба с нелегальной иммиграцией была одной из главных тем прошлой предвыборной кампании Трампа, эту же линию он продолжает и во время нынешней предвыборной гонки.

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  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


Смотреть видео 01:47

Иммиграция в Канаду - в знак протеста против Трампа

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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