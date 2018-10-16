 Трагедия в Керчи: скорбим | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Трагедия в Керчи: скорбим

В результате стрельбы в колледже в Керчи, предположительно открытой одним из студентов, погибли люди, десятки были ранены. Сергей Елкин о том, что испытывает каждый из нас.

Сергей Елкин о трагедии в Керчи: слово Керчь с мягким знаком в виде свечи на темно-фиолетовом фоне

Смотрите также:

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Торговый центр Olympia под ударом

    Примерно в 17:50 по местному времени преступник открыл огонь по посетителям мюнхенского торгового центра Olympia. Он находится в 6 остановках метро от главного железнодорожного вокзала города.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Экстренная эвакуация

    Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы. Некоторые сотрудники Olympia прятались в самóм здании.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Полиция в деле

    Полиция, сразу прибывшая на место преступления, оцепила здание. В связи с преступлением в город ожидается прибытие отрядов спецназначения из различных федеральных земель, включая элитное подразделение GSG9.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Территория оцеплена

    Территория вокруг торгового центра была оцеплена. В связи со стрельбой в Olympia в Мюнхене было объявлено особое положение.

  • Deutschland Öffentliche Vehkehrsmitteln in München sind eingestellt

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Общественный транспорт прервал работу

    Из-за стрельбы в городе было полностью перекрыто движение общественного транспорта.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Не исключен теракт

    Следственные органы не исключают, что может идти речь о теракте. Однако к вечеру 22 июля официальных данных о квалификации преступления как теракт не поступало.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Трое лиц, вооруженных длинноствольным оружием

    По сообщению полиции, в Мюнхене сложилась "острая ситуация в связи с террористической угрозой". Ведется розыск трех лиц, вооруженных длинноствольными стрелковым оружием.


Контекст

Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе

В одной из школ Ивантеевки девятиклассник выстрелил из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. Три ученика и одна учительница пострадали, погибших нет. Школьник мог готовить атаку заранее. (05.09.2017)  

Семнадцать человек убиты в колледже в Керчи

По данным Следственного комитета РФ, семнадцать человек погибли, десятки ранены в политехническом колледже в Керчи в результате стрельбы. Дело о теракте переквалифицировано в дело об убийстве. (17.10.2018)  

Психолог о том, как можно было предотвратить нападение на школу

В России прошла серия кровавых нападений на школы. Немецкий психолог в интервью DW рассказал о том, как в Германии действуют в случае возникновения такой угрозы, и как ее распознают. (19.01.2018)  

Феномен подражания: как массовые убийства провоцируют преступников

Массовые убийцы вроде Андерса Брейвика или мюнхенского стрелка часто находят подражателей. Очень скоро за их преступлениями следуют новые - и это не совпадение, говорят ученые. (27.07.2016)  

Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

Вечером 22 июля в одном из торговых центров Мюнхена неизвестные открыли огонь. В фотогалерее DW - основные подробности первых часов после трагедии. (22.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мюнхен в шоке  

Стрельбу в Калифорнии признали терактом  

Безответная любовь: в США 14-летний школьник расстрелял одноклассников  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Джонатан Литтелл: Цель наших акций - поднять цену смерти Сенцова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно