Трагедия в Керчи: скорбим

В результате стрельбы в колледже в Керчи, предположительно открытой одним из студентов, погибли люди, десятки были ранены. Сергей Елкин о том, что испытывает каждый из нас.
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